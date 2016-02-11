أنمار وجمجوم ينهيان خلافهما بالصلح أمام المحكمة

تنازل عادل جمجوم، رئيس اتحاد جدة السابق، عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد عضو الشرف أنمار الحائلي وذلك إثر وساطة صلح قام بها والد أنمار أمام أنظار القاضي ضمن جلسة عقدت في محكمة جدة يوم الأربعاء.

وظهر قبل عامين عادل جمجوم عبر برنامج فضائي شاكيا من اعتداء حدث له أثناء دوامه الرسمي في مقر النادي الجداوي، فيما أشار الرجل إلى تواجد عضوي الشرف أنمار الحائلي وأحمد كعكي حينها بمكتبه أثناء الحادثة، بيد أن جمجوم برّأ ساحة كعكي لاحقاً، ما جعل أصابع الاتهام تتجه نحو أنمار. وعلى الفور اتخذت رعاية الشباب إجراءاتها بفتح تحقيقا كبيرا وعلى نتائجه أحالت التقرير إلى الجهات المختصة لتتولى المحكمة القضية بأكملها.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت"، فإن أنمار الحائلي نفى لدى ناظر القضية اعتدائه على جمجوم لفظيا أو جسديا، وإن كل ما نشر في وسائل الإعلام اشتمل على معلومات خاطئة، فيما كشف المدعى عليه أن ما قاله عبارة عن مطالبات باستقالة جمجوم عن الرئاسة بسبب مردود نتائج الفريق الأول وقتها. بينما طلب قاضي المحكمة بعدها من الطرفين إقرار الصلح من أجل كتابة الصك ومن ثم يتم حفظ القضية.

يذكر أن بعد استقالة محمد الفايز من رئاسة نادي الاتحاد، عقدت رعاية الشباب انتخابات غير عادية وتم فيها اختيار إبراهيم البلوي رئيسا للنادي وتعيين جمجوم نائبا له. ولكن وسط سلسلة مشاكل حدثت بين الثنائي؛ اضطر مسؤولو رعاية الشباب إلى تنحية جمجوم من الإدارة تحت أسباب قانونية.

