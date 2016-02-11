أهلاوي سابق يدرب 26 حارساً شاباً بأكاديمية متخصصة

يتدرب 26 شابا سعوديا في أكاديمية مختصة في تطوير الحراس بدنيا والارتقاء بمستوياتهم الفنية، فيما يشرف على الأكاديمية ويديرها حارس الأهلي السابق محمد المترو.

وقال المترو في تصريح خاص لبرنامج "في المرمى": "قررت فتح هذه الأكاديمية بعد مستويات ضعيفة يقدمها الحراس في الناشئين والشباب حتى في الأندية السعودية ضمن الفريق الأول". وزاد: "هؤلاء الشباب الذين يتدربون يملكون المواهب ولكن تنقصهم بعض الإمكانيات والفكر والتمركز ولا يجدون التطوير المناسب لهم حتى يرتقوا بمستوياتهم".

ويكمل: "أغلب الحراس يأتوني بالمواهب ولكن يفتقدون بعض المهارات، مثل كيف يتمركز الحارس أو يقف ويخلص الكرة أثناء الانفراد به من قبل المهاجم وحتى التوقيت في الخروج وهي من أساسيات الحارس بالطبع شغل ليس سهل أبداً".