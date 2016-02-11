الرياض تحتضن كلاسيكو أساطير برشلونة وريال مدريد

تحتضن العاصمة السعودية الرياض كلاسيكو يجمع أساطير ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، فيما ستلعب المباراة يوم الجمعة المقبلة على ستاد الملك فهد الدولي ضمن احتفالية كروية تجذب أنصار كرة القدم الراغبين في رؤية نجوم سابقين على غرار بويول وديفيز وادميلسون وسافيولا وسالغادو.

وقال راتب أحمد، المسؤول الاول عن الفعالية الرياضية لبرنامج "في المرمى": "هذه المناسبة جاءت ضمن فعالية بعد مررو عام على تولي الملك سلمان مقالدي الحكم، الحفل يمتد على مدار 3 ساعات، هناك عروض فلكورية وعرضة نجدية بالإضافة إلى مهارات (فري ستايل)، يقدمها لاعبون سعوديون بجانب عروض أخرى". وزاد: "من ضمن الفعالية سيكون هناك تصويب لركلات الجزاء من قبل الجماهير على حراس المرمى".

وكشف راتب عن أسعار التذاكر التي تباع في ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث تبدأ التذاكر من 50 ريال حتى 1200. فيما أشار إلى مباراة كروية جديدة على الملعب الجوهرة لاحقا بين نجوم العالم الحاليين والقدامى لجماهير مدينة جدة.