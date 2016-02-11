بترجي: على لاعبي الأهلي تقدير الشعار

طالب عبد الله بترجي، نائب رئيس أهلي جدة، لاعبي الفريق الأول بتقدير الشعار والاحتراق من أجل الجماهير الداعمة لرحلة الفريق الذي يشهد مستويات متقبلة في مسابقة الدوري كان آخرها الفوز العسير على الوحدة 1-صفر ضمن الجولة الـ15 على ملعب "الشرائع" بمدينة مكة مساء الأربعاء.



وقال بترجي في تصريح خاص لـ"العربية.نت": "هناك ضغوطات جماهيرية على الفريق بسبب الصدارة، ولكن الفوز على الوحدة خفف الضغوطات علينا كإدارة ولاعبين وحتى الأنصار". وزاد: "جلسنا مع لاعبي الفريق وأكدنا لهم أن هناك هبوط في المستوى وقد يعتبر هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم، ولكن كانت هناك عدم جدية مؤخرا وطلبنا من اللاعبين الاحتراق لشعار الفريق خصوصا وإن الإدارة تقوم بأداء دورها وتأدية حقوقها على أكمل وجه".



ونفى الرجل الثاني في الإدارة الجداوية، أية اتصالات مع المدرب التونسي نبيل معلول لتولي مهمة تدريب الفريق: "لا يوجد أي تواصل مع معلول الذي نحترم اسمه وتاريخه، نحن نقف مع مدرب الفريق جروس وسوف ندعمه إلى أخر مباراة في هذا الموسم، بالتأكيد هذه مرحلة حساسة ونحتاج إلى تظافر الجهود ولسنا بحاجة للمفاوضة مع مدربين آخرين".



وحول الجلوس على الطاولة الفنية برفقة جروس إثر المستويات الباهتة مؤخراً: "تكلمنا مع المدرب عن النتائج والمستوى والفريق بشكل عام، ولكن رد علينا السويسري بشكل مقنع ومستندا على ارقام، كريستان جروس يعتمد على 11 لاعبا في التشكيلة وليس لاعب واحد، نحن استمعنا على الآراء ونعتمد عليه في الفترة المقبلة، لا سيما وأننا ننافس على الدوري ووصلنا معه إلى نهائيين".



وأشار عبد الله بترجي إلى ضرورة توحيد الصفوف الخضراء في الفترة الحالية، حيث يواجه الأهلي النصر في المباراة الدورية المقبلة، فيما يقول أن الحديث عن مستقبل جروس وبعض اللاعبين ليس مناسبا حاليا وقد يكون ملائما أكثر في الفترة المقبلة، واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة دعم الفريق في رحلته الجادة من خلال البعد عن نقاط سلبية تضر الفريق ولا تنفعه.





