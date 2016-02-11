تحكيم كوارثي

هدف تسلل سجل في مرمى الهلال، وآخر صحيح ألغي للأهلي، وضربة جزاء للفيصلي لم تحتسب، هذه خلاصة الكوارث التحكيمية في الأسبوع الأخير، وهي بصراحة مؤثرة في نتائج المباريات بل وفي الصدارة، فكان من الممكن أن يخسر الهلال الصدراة، وكان من الممكن أيضا أن يستعيد الأهلي صدارته ولربما تغيرت أحداث مباراة الفيصلي لو اتخذ القرار السليم، وفي خضم ذلك أتساءل ترى كم من الوقت سيستغرق فيما إذا كان هناك جهاز مونيتور لدى الحكم الرابع وأشار إلى حكم الساحة من خلال السماعة إلى صحة القرار الحاسم من عدمه؟، بالتأكيد هذا الأمر لن يأخذ (5) ثوان ولكنه كفيل بحل مشاكل عارمة ويقضي على الصخب الجماهيري، كما أنه يكفل للأندية حقوقها وهي التي تنفق الملايين من أجل ملامسة التطلعات وإذا بصافرة ظالمة تسلبها هذا الحق.



*نقلا عن الرياضية السعودية