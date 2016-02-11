«زيزو» وطينة الكبار!

ما سبق موقعة القمة المصرية التي كسبها الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدفين نظيفين، من تفاصيل وأحداث، لا شك أنها تظل من اللحظات التي يفترض، أن تكون عالقة في أذهاب العديد من المدربين، ومن يبحثون عن قيمة ومكانة يمكن أن تقترب من سجلاتهم في يوم من الأيام، خاصة تلك التي جسدها مدرب الأهلي عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو»، وفي اللحظة التي كان فيها بحاجة ماسة لأي من اللاعبين الذين يمكنهم ترجيح كفته قبل الموقعة التي يتابعها العالم العربي وملايين المصريين.

لم يتأثر «زيزو» بموقفه من تدريب الفريق وما يثار عن بحث النادي عن مدرب جديد، ولا حتى بمباراة سابقة فاز فيها خلال مواجهة «السوبر» على الغريم الزمالك، عندما قرر الاستبعاد للمهاجم عماد متعب، الذي يعرفه الجميع، ليس زيزو وحده، كيف هي الحاجة الماسة لمهاجم يعرف طريق الشباك، وقادر على ترجيح الكفة في أصعب وآخر اللحظات، وهي ليست أكثر من الاشارة إلى ثقة المدرب بنفسه وبقدراته وبإمكاناته، وكيف هو التأكيد والإشارة على أن الانضباط، يظل أهم وأكبر وأعلى ما يمكن المحافظة عليه، حتى ما قبل التفكير في أداء فني وقدرة لاعبين وأسماء قادرة على تقديم الجديد وعلى حسم أي لقاء.

كان يمكن لمدرب آخر أن يعيش في نفس الأجواء التي عاشها مدرب الأهلي قبل المواجهة الجماهيرية، أن يذهب الى التغليب لتجميع أوراقه الرابحة، والاعتقاد أن مثل تلك العقوبات التي تفرض على بعض اللاعبين بسبب صدامات خلال التمرين وخلافات، يمكن أن ترحل أو تؤجل الى وقت آخر، فالبعض، يعتقد كثيرًا في الأسماء أنها القادرة أكثر على ترجيح الكفة، حتى وإن خسر المدرب الكثير والمزيد من هيبته دون اكتراث أو اهتمام، وفي الواقعة التي تابعها العرب وملايين المصريين، كان من الممكن للمدرب أن يغض النظر عن تصرفات انفعالية من بعض اللاعبين، على اعتبار ما هو الأهم بالنسبة له، دون اعتبار على أنه سيخسر الكثير والكثير حتى وان كسب الموقعة المصيرية والحوار.

ربما يكون الأهلي بمجلسه، غافلاً عن القدرات التي يتمتع بها عبدالعزيز زيزو، وهو ذاته بالمبرر عندما تابعناه سابقًا متجاهلاً له، بعد تفضيل للمدرب الأسبق فتحي مبروك، لكنها مؤشرات ومجموعة من الدلالات، جاءت لتقول رأيها دون تدخل من أحد، أو ضغوطات، وتؤكد أن المواقف التي كشفت الكثير من الحقائق لمدربين سابقين، جاءت لتقول رأيها وكلمتها في مدرب قدير يستحق كل الإشادة والثناء والاحترام.

*نقلا عن الأيام البحرينية