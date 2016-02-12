آسيا في دارها!

يحق للبحرين كمملكة وشعب أصله كرم وطيبه وحسن ضياف، أن يتفاخر بما بلغه من بؤرة مشرّفة، وواجهه يقصدها الجميع، بعد مجموعة من الصور ناصعة البياض، وأيضا قدرة وامكانات تنظيمية، وخلفها تقف الكفاءات والكوادر والنخبة من القيادات والأسماء، ولا غريب أن نتحدث اليوم، عن عرس آسيوي للصحافة والاعلام، هو الحدث الجديد الذي يفرض نفسه على المزيد والعديد من المناسبات والأحداث، طالما يسبق النجاح الحدث، مثلما اعتدنا أن تكون هنا جميع المناسبات والاستضافات والتنظيمات، وفي الاستضافة البحرينية للكونجرس، واقع دقيق يحكي عن نفسه، ليس في آسيا وفقط، بل وأيضا ما يرتبط به من علاقة على جميع المستويات، فالبحرين اليوم هي اللاعبه للدور المحوري، ونقطة تحول ورصد تراقب شخصياتها الأنظار.!

إن ما قدمته البحرين بكفاءاتها واسمائها، وذلك الثقل من الاقناع، كان بحق نقطة التحول في العديد من الاتجاهات، وبعد أن أضحى الاسم البحريني واجهة للعديد من المؤسسات، ليس من أجل الترشح وشغل المناصب والوظائف، وفقط بقدر ما هي الثقة التي أضحت حاضرة، وإيمان كامل على مقدرته بالتغيير والتجديد والاستحداث للمزيد من المفاهيم والزيادة من النتائج والمكتسبات، وفي النجاح الذي يقدمه محمد قاسم من خلال حالة الاجماع والتأييد التي ترافقه لكسب رئاسة الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية، يحمل في طياته العديد من المعاني والدلالات، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الصورة البراقة التي قدمتها البحرين في سابق المناسبات والسنوات، هي ما ينتظر أن تحظى بها المؤسسة الآسيوية، وينعم بها كل من ينتسب الى ذلك الكيان.!

في علاقة الشخصيات بالمؤسسات وفي سنوات سابقة العديد من التساؤلات والكثير من علامات الاستفهام، قبل أن يتغير الواقع السابق الى الجديد، ويمثل العمل والناتج البحريني هو القيمة المستحدثة التي تبني عليها المؤسسات الأخرى المعايير والمؤشرات، وإذا ما تحدثنا عن نجاح للكيان الاسيوي لكرة القدم، يحسب في مراحله الأخيرة للقيادة التي تشرفت بها المؤسسة الكروية عبر رئيسها الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، فمن التلقائي أن نقول إن ذلك سيظل الواجهة الجديدة لمؤسسة الاعلام، في اللحظة التي سيبنى من خلال رئيسها الشاب المزيد من الامال والأهداف والطموحات، ويتحدث الجميع بصوت عال، إن ما سيعود عليها بعد حالة مختلفة من الجهود والتنافس ولغة مختلفة من سمات الشفافية والنزاهة ومزايا الراقي من الحوار، لا يمكن أن يقال إنها سبق وأن عاشت عليه، حتى وان تحدثنا عن المزيد والطويل من السنوات.!

*نقلا عن الأيام البحرينية