إسماعيل أحمد ينقذ العين في الدقيقة الأخيرة

سجل المدافع إسماعيل أحمد هدفا في الدقيقة الأخيرة ليفوز العين المتصدر 1-صفر بصعوبة على مضيفه دبا الفجيرة ويواصل الاقتراب من الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين الاماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة.



وكاد العين يغيب عن التسجيل لأول مرة في المسابقة هذا الموسم في غياب لاعبه الأبرز عمر عبد الرحمن (عموري) للإيقاف، لكن إسماعيل أنقذ فريق المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش بهدفه القاتل.



واستغل اللاعب ارتباكا دفاعيا لفريق المدرب الألماني تيو بوكير لينقض على الكرة ببراعة أمام المرمى.



ورفع العين رصيده إلى 46 نقطة من 18 مباراة بفارق خمس نقاط عن الأهلي وصيف بطل آسيا الذي سيلاقي الشارقة غدا السبت، بينما توقف رصيد دبا عند 21 نقطة في المركز الثامن.