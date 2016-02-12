البرازيلي أوسكار يتعهد بالاستمرار مع تشيلسي

أكد لاعب الوسط البرازيلي الدولي أوسكار، أنه يرغب في الاستمرار في صفوف فريقه الحالي تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والفوز معه بمزيد من الألقاب وأنه لا يوجد أي سبب يدعوه للتفكير في الرحيل. وينتهي عقد اللاعب البرازيلي في نهاية موسم 2019.

وقال أوسكار لقناة تشيلسي التلفزيونية: "أود البقاء هنا لمدة طويلة. وأود الفوز بالمزيد من المباريات وبالمزيد من الألقاب لأنني أحب تشيلسي وأحب مشجعيه".

وأضاف أوسكار قوله: "ليس لدي أي سبب للانتقال لفريق أخر. الكل هنا يحبني وأنا في غاية السعادة هنا".

وسيلتقي فريق المدرب الهولندي جوس هيدينك الذي يحتل المركز 13 في ملعبه وأمام جماهيره في العاصمة البريطانية مع نيوكاسل يونايتد المتعثر في الدوري الانجليزي غدا السبت.