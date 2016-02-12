الكاميروني بوبا: أحظى بحياة رائعة في السعودية

يرى أمينو بوبا، مدافع الخليج السعودي، أن بإمكانه مع زملائه في الفريق تحقيق المزيد من النقاط والتقدم إلى المقدمة، لا سيما وأن الفريق يمتلك مميزات ويحقق استقرارا على الصعيدين الإداري والفني، فيما أشاد اللاعب بحياته الاجتماعية منذ قدومه إلى البلاد.

وقال الكاميروني بوبا في مقابلة خاصة عبر برنامج "في المرمى": الدوري السعودي بالنسبة لي يملك مستوى ممتازاً، وقبل ذلك لعبت في الدوري التونسي وفي الجزائري وايضا الكاميروني ايضاً، ولقد استفدت من وجودي في السعودية لأن هذا سمح لي أن أعطي أفضل ما لدي ولمشاركتي في المسابقات هنا، وأنا سعيد لوجودي".

وحول وضع فريقه الأصفر في المسابقات المحلية، ومخاوف من شبح الهبوط، أجاب المدافع الأسمر: "في الوقت الحالي لدينا 10 مباريات وممكن ان نكسب المزيد من النقاط، بشرط ان نعمل بجد وندفع بالنادي الى ابعد الحدود، هناك دعم من قبل الإدارة والمدرب".

وحول ما يحتاجه الفريق: "لدينا الان كل شيء وليس لدينا أية معوقات كبيرة وربما نحتاج إلى بعض اللاعبين في وسط الميدان والعمق، كرة القدم لها دورها ونحن نسعى الى تسجيل أكبر عدد من الأهداف والتقدم إلى صدارة الترتيب عبر مزايا نحظى بها في الفريق".

ويحظى بوبا بعلاقة اجتماعية طيبة في سيهات حيث مقر نادي الخليج، وبرر ذلك قائلاً: "أنا مسلم، وهذا طبيعي ان احظى بهذه المعاملة، في هذه البلد يمارسون الصلاة وهذا سلوك إسلامي وهنا الأهالي طيبون ولهم أخلاق طيبة وأنا أشكر الله سبحانه وتعالى على اعطائي هذه الفرصة ومنحي لعب كرة القدم واحمد الله على ذلك".

وتمنح إدارة الخليج مكافأة مالية للاعب ووالدته ضمن كشوفات الفوز بالفريق، وعلق أمينو بوبا على ذلك قائلاً: "والدتي مهمة جدا في حياتي، وانا انتمى الى عائلة فقيرة للغاية، وحينما أساعد أمي فهذا يثلج صدري". وزاد: "انا دائما اتصل على امي ان تدعو لي وهي تبذل الكثير من اجل، وانا احبها لانها تفعل الكثير من اجلي".