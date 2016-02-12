النصر يقيل مدربه كانافارو

أقالت إدارة نادي النصر السعودي فابيو كانافارو من سدة الرئاسة الفنية للفريق الأول وذلك بعد نتائج متواضعة قدمها بطل الدوري كان آخرها الخسارة البارحة من نجران 3-4 على الملعب "الجوهرة" يوم الخميس ضمن دوري جميل.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن إدارة الأمير فيصل بن تركي تبحث تعيين سعد الشهري مدربا للفريق بعد إقالة المدرب الإيطالي، وسط محاولة لاستعارة خدمات المدرب السعودي من قبل إدارة اتحاد كرة القدم.

وفي آخر أربع مباريات دورية، خسر النصر أمام الهلال صفر-1، وتغلب على هجر بهدف واحد ضمن آخر دقيقة من عمر المباراة، بينما تعادل سلبيا أمام القادسية وخسر مباراة نجران برباعية مثيرة.

يذكر أن كانافارو أفضل لاعب في العالم 2006، سبق له تدريب أهلي دبي لمدة قصيرة، فيما تمت إقالته من تدريب غوانزو الصيني بسبب نتائج سيئة بحسب ما ذكره الأخير في بيان النادي، بينما ترشحه الصحافة الإيطالية لتدريب المنتخب الآزوري بعد انتهاء مهمة كونتي مع الفريق الأزرق ضمن يورو 2016.