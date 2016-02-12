فيفا يوقف جيروم فالكه لمدة 12 عاماً بسبب الفساد

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف أمينه العام السابق الفرنسي جيروم فالك لمدة 12 عاما، بسبب سوء السلوك الناجم عن بيعه تذاكر كأس العالم وسفره على نفقة المنظمة الكروية العليا من أجل الاستجمام.

وقالت لجنة الاخلاقيات المستقلة التابعة لفيفا إن فالك الذي اقيل من منصبه الشهر الماضي، اوقف "لمدة 12 عاما عن جميع الانشطة المتعلقة بكرة القدم".

وسبق للفرنسي البالغ من العمر 54 عاما ان نفى ارتكاب اي مخالفات بعد اتهامه ببيع تذاكر كأس العالم 2014 في السوق السوداء.

وكان فالك، بحسب وسائل الاعلام البريطانية، وضع جهازا يمكنه من تقاضي عمولات في اطار عملية اعادة بيع الالاف من التذاكر في السوق السوداء خلال المونديال الاخير في البرازيل عام 2014.

وتستند هذه الاتهامات على رسائل الكترونية كشف عنها لوسائل الاعلام بيني عالون اللاعب الاسرائيلي السابق ومستشار شركة جي بي سبورتس للتسويق.

ونفى فالك عن طريق محاميه، بشدة هذه الاتهامات "الملفقة".

وسلم الاتحاد الدولي بطلب من القضاء السويسري، هذه الرسائل الالكترونية الى المدعى العام السويسري.

واتهمت الصحافة الاميركية فالك في يونيو بالتورط في تحويل 10 ملايين دولار الى الترينيدادي جاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونائب رئيس الفيفا سابقا، الملطخ بدوره بفضائح فساد كبرى والملاحق من القضاء الاميركي، من خلال اتحاد جنوب افريقيا للعبة تحت ستار "مساعدة الشتات الافريقي في الكاريبي"، لكنه نفى ذلك بشدة ورمى بالمسؤولية الكاملة على الاتحاد الدولي.

وعام 2006، اجبر فالك على الاستقالة من منصبه كمدير للتسويق في فيفا بعدما حكمت عليه محكمة اميركية في نيويورك بالكذب عن طريق التفاوض مع شركة فيزا وخرق عقده انذاك مع ماستركارد. اجبر فيفا على دفع 90 مليون دولار اميركي بسب القضية، لكن المريب ان فالك الذي بدأ مسيرته المهنية صحافيا في شبكة "كانال بلوس" الفرنسية عام 1984 قبل انضمامه الى فيفا في 2003 مديرا للتسويق والتلفزيون، ظهر مجددا ومن نافذة ترقيته من قبل السويسري جوزف بلاتر الى منصب الامين العام عام 2007.

ويمر الاتحاد الدولي منذ مايو الماضي بالازمة الاكثر خطورة في تاريخه والتي بدأت باعتقال 7 مسؤولين حاليين وسابقين وتوجيه الاتهام الى 14 شخصا آخرين بطلب من القضاء الاميركي بتهم فساد ورشاوى وابتزاز وتبييض اموال.

واضطر بلاتر لتقديم استقالته بعد 4 ايام فقط على اعادة انتخابه رئيسا للفيفا لولاية خامسة على التوالي في 29 مايو الماضي، اثر الفضائح المتتالية التي طالته شخصيا والتي ادت احداها الى ايقافه ورئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني لثمانية اعوام.

وحددت اللجنة التنفيذية الجديدة للفيفا 26 فبراير الحالي موعدا للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب خلف بلاتر.