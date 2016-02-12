هجر يحسم ديربي الأحساء ويحيي آماله في البقاء

أحيا هجر آماله في البقاء بدوري جميل السعودي للمحترفين بعدما حقق انتصاره الأول هذا الموسم بفوزه على غريمه التقليدي الفتح 1-صفر على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة 16 من المسابقة.

وسجل هدف هجر الوحيد مهاجمه البرازيلي برونو لوبيز عن طريق ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة.

وشهد الشوط الأول أفضلية مطلقة لهجر الذي وضحت نواياه بتسجيل هدف بعدما كثف هجماته وسنحت أولى الفرص لمهاجمه البرازيلي برونو لوبيز بعد مرور خمس دقائق حينما سدد كرةً تصدى لها حارس الفتح عبدالله العويشير.

وواصل هجر محاولاته وكاد مهاجمه الفلسطيني أشرف نعمان يسجل هدف السبق حينما حول عرضية زميله راشد الرهيب برأسه لتجد الحارس عبدالله العويشير.

وعند الدقيقة 35 أهدر البرازيلي برونو لوبيز هدفاً محققاً حينما تلقى كرة عرضية من زميله ندامي وفشل في وضع الكرك برأسه في شباك الفتح.

وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة حصل مهاجم هجر برونو لوبيز على ركلة جزاء بعد إعاقته من المدافع العراقي سلام شاكر ليتصدى لها اللاعب بنفسه ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني تحسن حال الفتح فنياً ونجح بالسيطرة على الكرة وبدأ مشوار بحثه عن هدف التعادل مبكراً، وكاد يحصل ذلك حينما سدد لاعبه البرازيلي ايلتون خوزيه كرةً قوية تصدى لها الحارس مصطفى ملائكة بصعوبة.

وواصل الفتح سيطرته وحاول مهاجموه الوصول كثيراً الى مرمى الحاوس مصطفى ملائكة الا أن دفاع هجر كانت له الكلمة العليا في أكثر الكرات.

وعندرالدقيقة 70 كاد الفتح يسجل هدف التعادل حينما لعب البرازيلس ايلتون كرةً عرضية متقنة لتصطدم بمدافع هجر راضي الراضي وتتحول الى المرمى لتجد الحارس مصطفى ملائكة الذي أمسك بها وأخمد خطورتها.

وبهذه النتيجة جدد هجر آماله إلا أن مهمته لا تزال صعبة في البقاء كون الفريق رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأخير وبفارق أربع نقاط عن الرائد صاحب المركز قبل الأخير و6 نقاط عن مناطق الامان التي يتواجد بها نجران برصيد 12 نقطة، في حين بقي الفتح على رصيده السابق 21 نقطة في المركز السابع.