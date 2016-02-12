إذا كان ما صرح به المدرب البرازيلي كايو مدرب نادي الشباب، بعد خسارة الفريق أمام بونيدكور الأوزبكي في الملحق الآسيوي، وفقدان فرصة التأهل إلى دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا حقيقة، فتفسير ذلك أن الأمور بين إدارة النادي والمدرب اقتربت من النهاية، حيث لا يمكن تفسير تصرف الإدارة باستغنائها عن لاعب معين في الفريق وتعاقدها مع لاعب آخر «غصباً عن المدرب» ومن دون الرجوع إليه، إلا بأمر واحد وهو أن الثقة بين الطرفين أصبحت معدومة، بدليل التعامل معه بأسلوب الأمر الواقع خصوصاً في الأمور الفنية، وتصريح كايو للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، وتحميله إدارة النادي مسؤولية الخسائر المتتالية التي تعرض لها الفريق أخيراً، تأكيد على أن الأمور بين الطرفين خرجت عن إطارها التقليدي.

مدرب الشباب أشار إلى أن إدارة النادي هي صاحبة قرار التفريط في هداف الفريق البرازيلي جو ألفيس الذي أحرز 16 هدفاً في 19 مباراة والتعاقد مع مواطنه بوتغوار من دون الرجوع إليه أو التشاور معه، في محاولة لتبرير موقفه من الخسائر المتتالية التي تعرض لها الفريق، محملاً الإدارة المسؤولية، إلا أن ذلك لا يعد مبرر مقبول للمدرب لكونه سمح للإدارة بالتدخل في عمله، خوفاً من الإقالة.

كلمة أخيرة

نتحدث عن الاحتراف، بينما بعض إداراتنا ما زالت تعمل على طريقة الهواة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية