ريال مدريد يهزم ضيفه بيلباو برباعية

سجل كريستيانو رونالدو هدفين ليفوز ريال مدريد على أتلتيك بيلباو 4-2 اليوم السبت في مباراة مثيرة على استاد برنابيو ويقترب بفارق نقطة واحدة من برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

ويملك برشلونة - الذي سيلعب على أرضه امام سيلتا فيجو غدا الاحد - 54 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على ريال بينما جمع اتلتيكو مدريد 51 نقطة قبل ان يتوجه للقاء خيتافي غدا.

وكانت بداية ريال قوية وافتتح رونالدو التسجيل بعد مرور ثلاث دقائق بعد ان شق طريقه نحو منطقة الجزاء من الناحية اليسرى قبل ان يراوغ تشابير ايتشيتا وجوركا ايرايزوز حارس مرمى اتلتيك مسجلا هدفه 15 في 14 مباراة.

ورد اتلتيك بقوة بواسطة الهجمات المرتدة وتعادل بعدها بسبع دقائق حيث انقض لاعب الوسط خافيير ايراسو على تمريرة سيئة من رفائيل فاران إلى كيلور نافاس واستفاد منها مسجلا هدف التعادل.

واستطاع جيمس رودريجيز ان يستعيد التقدم لريال في الدقيقة 37 بتسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء ليحتفل اللاعب الكولومبي - الذي عانى على صعيد المستوى والأهداف - بهدفه بقوة.

وتقدم ريال بهدفين بحلول نهاية الشوط الاول عقب تسجيل توني كروس من تمريرة لرونالدو في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وقال ايراسو للصحافيين "اذا ما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 لكان بوسعنا تحقيق نتيجة جيدة. عندما كنا في أفضل حالاتنا استطاعوا هم تسجيل هدفين."

وكانت الكفة متساوية بين الفريقين خلال الشوط الاول وسدد ارتيز ادوريز في العارضة في الدقيقة 28 الا ان اصحاب الارض تفوقوا مع بداية الشوط الثاني وشقوا طريقهم نحو الفوز.

وطرد فاران من ريال مدريد بعد حصوله على الانذار الثاني بعد ان ضرب ادوريز بمرفقه للمرة الثانية في المباراة أثناء ارتقائه للعب كرة عالية.

وانتهت المباراة بشكل مثير حيث سجل رونالدو هدفه 21 في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 87 وحال ايرايزوز بينه وبين تسجيل الهدف الثالث له في اللقاء بعد ان تصدى لتسديدة من اللاعب البرتغالي بعدها بدقيقة واحدة. وسجل اتلتيك هدفا بعدها من ضربة رأس للبديل جوركا ايلوستوندو في الوقت المحتسب بدل الضائع.