لاعبو برشلونة والريال.. يرتدون الثياب.. ويتذوقون الكبسة

زار نجوم وأساطير فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين سابقاً، القرية النجدية في العاصمة السعودية الرياض ظهر الجمعة، وذلك على خلفية مباراة استعراضية قام بها الفريقين ضمن احتفالية بعد مرور عام على تولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة.

وتذوق اللاعبون الأكلات الشعبية مثل المفطح وأطباق الأسماك الخاصة، وارتدوا الثياب والأشمغة وظهروا على طريقة المستشرقين في الجزيرة العربية، فيما شاهدوا التراث العربي وذلك بالحفل الذي أقامه أعصاء برنامج هدية رياضي الذي يشرف عليه دعوي البطحاء

والتقت "العربية" بالنجم الهولندي رونالد ديبور الذي تحدث قائلاً: "أعرف المنتخب السعودي، لعبت معه في كاس العالم 1994، كنا محظوظين بالانتصار بعد ان تاخرنا بهدف". وأكمل: "أحببت الاكلات السعودية، خصوصا الاسماك والمفطح، احببت كل شيء، والمذاق جميل بالطبع".

الجدير بالذكر أن المباراة فاز بها فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-صفر.