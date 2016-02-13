كانافارو يودع النصر.. وهيغيتا يقود التدريبات

ودع المدرب الايطالي كانافارو الجهازين الإداري والطبي واللاعبين بنادي النصر بعد أن تم فسخ عقده مع النادي بالتراضي حيث التقى بهم قبيل تدريب الفريق مساء يوم الجمعة، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي الأصفر عبر الحساب الرسمي في تويتر.

وقال كانافارو في تصريحات رسمية: "إنني سعيد بالفترة التي عملت بها في النصر وإن كانت النتائج لم ترتقي لما كنا نطمح إليه". فيما تمنى لهم التوفيق في ما تبقى من منافسات الموسم وأضاف أنا واثق من أنكم قادرين على تقديم مستويات جيدة وتحقيق نتائج ايجابية تتوازى مع حجم ناديكم النصر.



وأضاف كانافارو: "حضرت للنصر بعد مدرب سابق والآن ارحل وسيحضر مدرب أخر وهذا حال الكرة علينا جميعاً أن نقبل ذلك وأن نتطلع دائماً للمستقبل بصورة أفضل".



بعدها انطلقت تدريبات الفريق تحت إشراف المدرب هيغيتا استعداداً لمباراة الأهلي والتي تجمع الفريقين مساء الإثنين على ستاد الملك فهد الدولي حيث جاءت البداية بتدريبات لياقية متنوعة قسم بعدها اللاعبين لمجموعتين ضمن المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة نجران.

وأمر المدرب الحالي، اللاعبين بتدريبات استرجاعية خفيفة توجهوا بعدها للسونا والجاكوزي في حين أجرت المجموعة الثانية تدريبات تكتيكية تعتمد على اللعب من لمسة واحدة ثم اختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.