لقاء مهم بين الوصل والشعب، الأول خسر الأسبوع الماضي من الأهلي ويريد أن يرضي جماهيره التي تتطلع للبقاء في المربع الذهبي من أجل العودة للبطولة الآسيوية في حال تسخرت الأسباب.

الوصل فريق جيد على الرغم من أن بعض جماهيره غاضبة من المدرب كالديرون، ولكن بالمنطق كالديرون أفضل من يقود الوصل في الفترة المقبلة، فيكفي أنه المدرب الوحيد الذي استقر مع الوصل بعد ما يقارب ثلاث سنوات، غيّر فيها الوصل 13 مدرباً وصارع فيها على الهبوط، قبل أن يأتي المدرب الأرجنتيني كالديرون ويصحح الأوضاع ويعيد الروح للفريق.

الآن الوصل وكالديرون بحاجة إلى قليل من الصبر فقط، وبعدها ستأتي المنصات.

أما الشعب ففي الجولة الماضية حقق أهم خطوة في هذا الموسم وهي خطوة تحقيق الفوز بعد خمسة أشهر عجاف، وتشبث بآخر أمل لديه، وهذا الشعور قد يدفعه إلى الأمام لو تمت تهيئة الفريق نفسياً بشكل جيد، وتم طي صفحة الفوز على الظفرة، والاستعداد جيداً لهذه المباراة التي لو أراد فيها الشعب الحياة فلا بد أن يحصل على النقاط الثلاث بالكامل، زينغا غير جلد الفريق في الميركاتو الشتوي، واستطاع حتى الآن من خلال هذا التغيير أن يعطينا فكرة إيجابية عن حال الفريق، وأن مؤشره في تصاعد، ولكن هذا كله من دون جدوى إذا لم تفز وتحصل على النقاط، فبالتوفيق للفريقين في هذا المساء الكروي الجميل.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية