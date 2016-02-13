ملخص الأسبوع

** ربما ليس من حقنا أن نعلم....لكن هل الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم (تعلم) أين (ذهبت وتذهب) أو على ماذا تصرف المبالغ المحصلة من غرامات لجنة الانضباط...

** من المفترض أن تعلم ذلك (وبالتفصيل) بل (يجب) أن تعلم الجمعية العمومية حجم الأموال المحصلة من العقوبات...

** سأظل أكرر من فترة لأخرى مطالبتي بمتابعة ومعاينة ملاعب الأندية المتوقع صعودها من دوري الدرجة الأولى لدوري عبداللطيف جميل...

** كل المؤشرات تؤكد أن المتنافسين حالياً لا يتجاوزون 5 فرق سيصعد منهم فريقان وربما ثلاثة...

** من المفترض أن يتم (من الآن) تشكيل لجنة من رعاية الشباب واتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين لزيارة ملاعب الأندية الخمسة المتنافسة وتجهيز ملاعبها لتتلاءم ومتطلبات دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي..

** الصورة الحالية لعدد من أندية عبداللطيف جميل تعطي انطباعاً بأن أكثر من رئيس ناد قد يترك الكرسي في نهاية الموسم الجاري...

** مثلما هي المطالبات بانتخابات مبكرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة كي لا يأتي المجلس الجديد في منتصف الموسم المقبل فإنه من الضروري أن يتخذ أعضاء شرف الأندية التي سيرحل رؤساؤها قرارات حاسمة حول هوية الرئيس المقبل كي لا يتأثر إعداد الفريق للموسم المقبل...

** لن يكون الدوري مثيراً... ولن تنتعش خزائن الأندية... ولن يحضر الرعاة طالما الحضور الجماهيري لمباريات دوري عبداللطيف جميل بهذا الضعف...

** ابحثوا بجدية عن أسباب ضعف الحضور الجماهيري وحاولوا أن تصلوا لحلول جذرية لهذه السلبية....ابحثوا عن آليات لجذب الجماهير إن كنتم بالفعل تريدون دورياً ناجحاً للمحترفين...

** يقول أحمد الخميس الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم (ليس لدينا سر نخفيه في دعمنا للشيخ سلمان آل خليفة في سباق التنافس على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم)...

** هل هذا رأي الأمين العام (الشخصي) أم رأي الاتحاد (الرسمي)؟

** إن كان رأيه الشخصي عليه الاحتفاظ به لأنه يمثل جهة رسمية وأي تصريح يصدر منه يعتبر محسوباً على الاتحاد....وإن كان ما قاله يمثل الرأي الرسمي فلماذا لا يصدر عن الاتحاد بيان يعلن الموقف (الرسمي) للاتحاد...

** طالما الحديث يدور حول سباق رئاسة FIFA فأعتقد أن الظهور الإعلامي (المتوتر) للأمير علي بن الحسين يعكس إحساسه بالإحباط وحالة انهزامية مبكرة...

** علي بن الحسين خسر السباق في المنافسة الماضية أمام بلاتر لذلك ليس غريباً أن يخسر السباق المقبل...

** رأيي الشخصي يقول إن سباق الرئاسة سينحصر بين البحريني والسويسري...

** الهلال (المتصدر) سيسافر للقصيم لملاقاة التعاون (المتطور) بينما الأهلي (الوصيف) يسافر للعاصمة لملاقاة حامل اللقب (الجريح)...

** مواجهتان قويتان للغاية قد تصيبان المتصدر والوصيف بالإرهاق قبل نهائي كأس ولي العهد الجمعة المقبلة...

** من جولة لأخرى يثبت البرتغالي جوميز مدرب فريق التعاون بأنه المدرب الأفضل في ملاعبنا...كرة قدم ممتعة للغاية يقدمها فريق التعاون مع هذا المدرب الذي جاء لملاعبنا بصمت... شكراً لمن اختاره...

** تصرف ناصر الشمراني بعد خروجه مستبدلاً في مباراة الرائد والهلال لا يعكس فكراً احترافياً من محترف تجاه زميله...

** ناصر بالكاد بدأ يستعيد مستواه الفني ولم يكن بحاجة لأي تصرف غير مقبول يجعله من جديد تحت مجهر الانتقاد القاسي...

** أما فريق النصر فيترنح بشكل لا يليق بفريق بطل ولا بعراقة وتاريخ هذا الكيان الكبير...غداً حديث خاص عن النصر...

*نقلا عن الرياضية السعودية