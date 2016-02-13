"القطط السوداء" تهزم يونايتد على ملعب الضوء

سجل الحارس ديفيد دي خيا هدفا في مرماه بالخطأ في وقت متأخر ليفوز سندرلاند 2-1 على ضيفه مانشستر يونايتد محققا ثلاث نقاط ثمينة في سعيه نحو البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت وموجها ضربة أخرى لآمال الضيوف في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل.



ووضع التونسي وهبي الخزري صاحب الضيافة في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط من البداية من ركلة حرة من مسافة 30 مترا خدعت الجميع.



وتعادل أنطوني مارسيال ليونايتد قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول بعد أن سدد المهاجم الفرنسي الصاعد الكرة ببراعة في زاوية ضيقة ليخدع حارس سندرلاند فيتو مانوني عقب تصدى الأخير لتسديدة خوان ماتا.



وأنقذ دي خيا خمس فرص ليمنع دامي ندوي والأمين كوني من التسجيل لكن الحارس الاسباني فشل في التحكم في الكرة بعد ضربة رأس قوية من كوني قبل ثماني دقائق على نهاية اللقاء لتسكن شباكه.



وعانى سوانزي سيتي من أول هزيمة له تحت قيادة المدرب الجديد فرانشيسكو جويدولين وذلك بعد خسارته أمام ساوثامبتون 1-صفر ليظل الخاسر في منطقة الهبوط.



وسجل شين لونج هدف ساوثامبتون والمباراة الوحيد قبل 20 دقيقة على النهاية ليتقدم ساوثامبتون نحو المركز السادس برصيد 40 نقطة.



وانهى ستوك سيتي مسيرة من النتائج السيئة بفوزه 3-1 على بورنموث بينما تعادل نوريتش سيتي مع وست هام يونايتد 2-2 ليتراجع الاخير نحو المركز السابع برصيد 40 نقطة.



واستمر يونايتد في المركز الخامس بفارق ست نقاط عن غريمه وجاره مانشستر سيتي رابع الترتيب.



وقال سام الاردايس مدرب سندرلاند لمحطة بي.تي سبورت في إشارة إلى هزيمة فريقه أمام فريق المدرب مانويل بليجريني 1-صفر "اليوم كان مماثلا للغاية للطريقة التي سارت بها مباريات مانشستر سيتي إلا أننا حققنا اليوم ما كنا نستحقه بعد الفرص التي صنعناها."



وأضاف "اعتقد أننا كنا سنعاقب بسبب عدم استغلالنا لتلك الفرص وتساءلت هل ستسير المباراة في اتجاهنا إلا ان الامر انتهى بانتصار لا يصدق لنا."



وقال وين روني قائد يونايتد ان فريقه لم يقم بما يكفي للفوز بالمباراة اليوم وسيعاني الآن للتأهل لدوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.



وأضاف روني "نعرف ان المباراة لم تكن جيدة بما يكفي اليوم. لم نكن نتسم بالهجومية الكافية ويبدو الأمر محبطا للغاية."



وتابع "لم نقم بما يكفي من متابعات للكرة ولم ندافع بالشكل المناسب عند التعامل مع الكرات الثابتة وقد كلفنا هذا كثيرا."



واستطرد "سيكون من الصعب علينا إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل الان. نعرف ذلك. كان يوما حزينا لاننا خسرنا ثلاث نقاط الا اننا يجب ان نمضي قدما."



ومنح هدف تروي ديني قبل النهاية الفوز لواتفورد على حساب كريستال بالاس 2-1.



وقام مايل جديناك لاعب وسط بالاس بعرقلة ديني داخل منطقة الجزاء وسجل مهاجم واتفورد بهدوء من ركلة الجزاء عقب مرور 15 دقيقة.



وسنحت لواتفورد عدة فرص لزيادة الغلة قبل ان يتمكن ايمانويل اديبايور من التعادل قبل نهاية الشوط الاول. وهذا هو أول هدف لمهاجم منتخب توجو مع فريقه الجديد.



وحسم ديني الفوز لواتفورد بتسديدة قوية قبل ثماني دقائق على النهاية لينزل بكريستال بالاس سادس هزيمة في سبع مباريات.



وقدم وست بروميتش البيون عرضا دفاعيا قويا وذلك بعد ان سجل هدفا مبكرا ليفوز على ايفرتون 1-صفر.



وساعد سالومون روندون مهاجم وست بروميتش زميله المدافع يوناس اولسون على تسجيل الهدف عقب ركلة ركنية بعد مرور تسع دقائق على بداية اللقاء.



وسيلعب الأربعة الأوائل في ترتيب جدول المسابقة غدا الأحد حيث سيلتقي ليستر سيتي المتصدر مع ارسنال صاحب المركز الثالث قبل ان يستضيف مانشستر سيتي الرابع منافسه توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني.