ثغرة جديدة

عدم وجود نص صريح في مسألة تحديد عدد المقاعد المخصصة لأعضاء مجالس الإدارات في المقصورة الرئيسة للأندية، كاد يتسبب في حدوث أزمة بين إدارتي الشارقة والأهلي في المباراة الدورية الأخيرة التي أقيمت بالاستاد البيضاوي، وهو أمر تتحمل مسؤوليته لجنة دوري المحترفين، التي لم تراعِ هذه النقطة كما فعلت مع موضوع مقاعد الجماهير، وكان من المفترض أن تتحرك اللجنة نحو تحديد نسبة معينة من مقاعد المقصورة لأعضاء النادي الضيف، تماماً كالنسبة المحددة لعدد جماهير النادي الضيف والتي تم تحديدها بنسبة 10 ٪.

تلك الثغرة الحاصلة في لوائح المحترفين كانت وراء جلوس عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي في مدرجات الدرجة الثانية إلى جانب جماهير الفريق، وقبل كل ذلك كادت تتسبب في حدوث أزمة بين إدارتي الناديين، لولا حكمة الطرفين في احتواء الموقف بعقلانية دون أن يفسد ود العلاقة بين الناديين الكبيرين، ولأن الموقف ذاته تكرر في أكثر من مرة، وسبق أن حدث في مناسبات سابقة، فلا بد من لجنة المحترفين أن تتحرك نحو تحديد سقف محدد للأعضاء الضيوف، تنظم فيه العملية وتحفظ الود المتبادل بين إدارات الأندية، وما حدث في الجولة الماضية تتحمل مسؤوليته لجنة المحترفين.

كلمة أخيرة

ثغرات التنظيم يجب عدم تركها دون تدخل بل يجب التصدي لها مباشرة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية