الكرواتي سلافين بليتش مدرب ويستهام الإنجليزي انتقد بشدة ارتفاع أسعار التذاكر في منافسات الدوري الإنجليزي وحذر من ظاهرة (جماهير الكافيار) وهو يقصد بذلك قصر الحضور الجماهيري على الأثرياء، وبدوري أهيب باتحاد الكرة لدينا بالتدخل لوضع سقف لأسعار التذاكر، فالجماهير محورية في تطور اللعبة، والمغالاة في رفع الأسعار واستغلال التدفق الجماهيري من قبل بعض الأندية أمر سيكون له انعكاساته السلبية على اللعبة، حيث سيؤول ذلك إلى عزوف الجماهير عن حضور المباريات إذا لم تستطع توفير قيمة التذاكر، وبذلك تفقد الكرة أحد أهم روافدها، فجماهير الكرة بصفة عامة من الطبقة الكادحة التي بالكاد توفر قوت يومها، ورغم ذلك وبدافع عشق الكرة تدخر ما يمكنها من حضور المباريات، ولكن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه قد يفرض عليها العزوف.

*نقلا عن الرياضية السعودية