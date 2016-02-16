أغرب ضربة جزاء

مهما اختلفنا أو اتفقنا في وصفها ستبقى ضربة الجزاء المزدوجة التي نفذها ميسي وأحرز منها سواريز هدفاً في مرمى سيلتا فيجو منحته صدارة هدافي الدوري الإسباني، ستبقى من اللقطات النادرة في عالم المستديرة، وتكاد تكون هي الواقعة الأغرب بالنسبة لتنفيذ ضربات الجزاء، فما قام به ميسي لم يفاجئ عشاق المستديرة في مختلف بقاع العالم فقط، بل فاجأ مدرب برشلونة لويس أنريكي، الذي لم يسعفه الموقف تجاه ما قام به الساحر ميسي الذي يواصل بدوره، تصدير الفن الراقي لعشاق كرة القدم في العالم.

ولأن مشهد تنفيذ ضربة الجزاء كان غريباً على الجميع، حيث لم يسبق أن تجرأ أحد من قبل على تنفيذ ضربة جزاء بتلك الصورة المجنونة، فكان من الطبيعي أن تتصدر تلك الحادثة عناوين الصحافة العالمية، التي لم تسعفها العبارات في وصف تلك الواقعة العجيبة، التي ابتدعها ميسي في تنفيذ ضربة الجزاء، عبر اتفاق مسبق وغير معلن مع سواريز ونيمار، ولم يكن مستغرباً أن يتوقف وأن ينشغل الجميع بالطريقة التي نفذت بها ضربة الجزاء، التي من شدة غرابتها توقف عندها الناس أكثر من وقوفهم أمام الفوز العريض أو الأهداف الستة التي حسم بها برشلونة المباراة والصدارة.

كلمة أخيرة

سيبقى ميسي كلمة السر في كل ما هو مثير وغريب وخارق للعادة في عالم كرة القدم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية