تزامن تعيين وزراء جدد للتسامح والسعادة بدولة الامارات الحبيبة مع ما قاله الرئيس السيسى فى خطابة الأخير أمام البرلمان المصرى حيث طالب الرئيس ان يكون العمل والامل هما دستورنا لبناء مستقبل بلدنا. وارى ان رسالة الرئيس يجب ان تأخذها الحكومة وقبلها الشعب كله مأخذ التفعيل والتنفيذ، فدون الامل والعمل تذبل الورود داخل حديقة الحياة ولا نشم روائحها. ودون الامل والعمل لن يتحسن اقتصادنا، ولن تزيد ارباحنا، ان العمل مع الامل هما طوق النجاة لمستقبل شبابنا المحبط من البطالة والإهمال مع ان لهؤلاء الشباب وزارة من المفترض ان يكون ضمن مسئولياتها تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لهم وصقلهم بالعلم وتسليحهم بالخبرة عن طريق ابتعاثهم لدورات بالخارج مثلما تفعل دول أخري!

وأرجو ألا يفهم كلامى على انه هجوم على وزير الشباب بل القصد منه هو بث روح الثقة فى صدور الشباب المتهالك من السهر والفراغ ومنحه الامل فى اصلاح الأخطاء عن طريق فتح شرايين الامل له وهذا لن يأتى بالوعود والكلام وتطوير مراكز الشباب الخ! لكنه يأتى بالأفعال على ارض الواقع، وهى انتشال الشباب من الاحباط بتوفير فرص عمل تجبره على العمل والإنتاج واستثمار وقت فراغه فى الإنتاج لبلده وتطوير ذاته.

< هناك فارق كبير بين الأهلى الذى يسعد جماهيره بالأداء والنتائج حتى وان تعثر أحيانا، وبين الزمالك المتخصص فى عكننة جماهيره ليس بسبب النتائج فحسب بل بسبب حالات الاحتقان المستمر بين ادارته وبين الاعلام والمدربين واللاعبين او بينه وبين شركات الرعاية والتليفزيون والمعلقين والمحللين الخ!

ان الزمالك يحتاج الى الهدوء والاستقرار والى الامل والعمل واعلاء مصلحته أولا فالزمالك غنى بأبنائه واعضائه المخلصين الغائبين عن المشهد بسبب كثرة الصراعات الإدارية والمداخلات النارية والاصوات الحنجورية التى تسهم فى الهدم ولا تساعد على البناء! اما ميدو فقد ظلم نفسه بتصريحاته وظلم معه الخلوق حازم إمام الذى اهانه رئيس النادى وأهان اسرته التى لا تستحق ذلك على الاطلاق! ومن ثم أطالب جميع المتشاحنين بنبذ الخلافات والالتفاف حول مصلحة الزمالك الذى صنع امجادهم وامجاد كل الإداريين واللاعبين والمدربين واكل وشرب من خيراته الجميع.

< زيارة نواب الشعب لمدينة برج العرب ونادى سموحة كان لها مردود إيجابى لكل الأطراف المعنية بالزيارة. فالكلام والرؤية على ارض الواقع خيرمن صناعة الأوهام والاحلام داخل الغرف المغلقة. شكرا لمن دعا للزيارة ولمن حضر ولبى.

*نقلاً عن الأهرام المصرية