يبي يكحلها عماها

استبشرت الجماهير السداوية خيراً برحيل المغربي عموته المدير الفني للذيابة بعد النتائج غير المرضية لفريقهم بالفترة الأخيرة و أيضا خلال العشر جولات الفائتة من عمر دورينا والتي لم تلب طموحات الإدارة السداوية وجماهيرهم وكانت تمنى النفس بعودة الذيابة إلى مكانتهم ووضعهم الطبيعي في القمة بعد تولي البرتغالي فيريرا مهمة الإدارة الفنية للفريق ولكنه وللأسف أخذنا للوراء بعد استلامه دفة الأمور ولم يحقق سوى حصيلة مزرية قوامها أربع خسائر وفوزان وتعادلان جعلتهم يحتلون المرتبه الخامسة في جدول دورينا.

يا إدارة الزعيم جماهيركم تناشدكم اليوم وضع حد للتدهور في المستوى والنتائج سواءً على الصعيد الخارجي بالخروج المبكر من التصفيات المؤهلة لدوري المجموعات لدوري أبطال آسيا أمام الجزيرة الإماراتي بضربات الترجيح والعودة للدوحة بخفي حنين أو التراجع المخيف محلياً في دورينا والخروج من المربع الذهبي والله العالم وين بيكون الموقع إن استمر الحال على ما هو عليه.

يا إدارة الزعيم ما قلناه ليس تقليلاً في مجهوداتكم لا والله ولكننا نمني النفس بالعودة القوية والسريعة للفريق للمنافسة على درع دورينا مرة آخرى ليزداد دورينا حلاوةً ومتعة بكم ولكن قبل كل شيء لابد من الجلوس مع المدرب فيريرا على طاولة واحدة للتباحث والتناقش معه عن أسباب سوء النتائج خلال فترة قيادته وتقييم عمله فما شاهدناه جميعاً خلال الفترة الماضية خلال تولي فيريرا المهمة فإن الرجل يركز اسمه وشهرته أكثر من عمله الفعلي على إعداد فرقته وتهيئتها للمنافسة على الألقاب مع كامل احترامنا وتقديراً لشخصه لكن الزعيم وتاريخه الناصع البياض أكبر من فيريرا.

يا إدارة الزعيم تأكدوا جيداً أن ما مضى لن يعود ومطلوب اليوم رؤية المستقبل بعين الأمل ونسيان الماضي وجراحه والعمل على معرفة مكامن الخلل ومعالجتها عاجلاً لا آجلاً لتصحيح المسار والعودة للانتصارات والمنافسة من جديد على مسابقاتنا المحلية فأنتم دائماً ملح بطولاتنا ونكهتها والرقم الصعب لكرتنا القطرية محلياً وخارجياً.

*نقلاً عن الشرق القطرية