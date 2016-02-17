الاتحاد يسعى لتضييق الخناق على المتصدر بنقاط القادسية

يسعى الاتحاد إلى استغلال تعثر المتصدر ووصيفه حينما يستضيف القادسية في المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين، والذي سيبحث الشباب عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه ضيفه نجران.

‏‫وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة ستكون الفرصة سانحة للاتحاد لتقليص الفارق بينه وبين الهلال المتصدر الى نقطتين قبل مواجهتهما المرتقبة في المرحلة المقبلة.

وتلقى الهلال ضربةً قوية بعد خسارته أمام التعاون 1-صفر في افتتاح المرحلة إلا أنه بقي في الصدارة برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي الذي تعادل أمام النصر 1-1 ليبقى المستفيد الأكبر من هذه النتائج هو الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية مميزة مع مدربه الروماني بيتوركا بعد أن حقق الفريق خمس انتصارات متتالية في مبارياته الأخيرة على حساب التعاون 4-1 والوحدة 2-صفر ونجران 1-صفر والرائد 6-2 والفيصلي 3-1.

وستكون مهمة القادسية صعبة كون الاتحاد له الافضلية في مواجهاتهما إذ أنهم التقوا خلال العقد الماضي 17 مباراة كان نصيب العميد 11 انتصار وخسر ثلاث انتصارات وتعادلا في ثلاث، وانتهى آخر لقاء بينهما الاتحاد 3-1.

وسبق للاتحاد أن سجل رقمين قياسيين في مواجهاته أمام القادسية في الدوري إذ أنه اكتسحه 7-1 في موسم 2009 و8-صفر موسم 2011.

ويأمل القادسية في الخروج بنتيجة إيجابية كونه اقترب من فرق المؤخرة إذ يحتل المركز 11 برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد قبل الأخير.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يبحث الشباب عن انتصاره الرابع على التوالي بقيادة مدربه التونسي فتحي الجبال حينما يستضيف نجران المنتشي.

وقدم الشباب مستويات مميزة منذ تعيينه للتونسي فتحي الجبال مدرباً له خلفاً للاوروغوياني المقال غوتيريز إذ حقق الفريق 9 نقاط في مبارياته الثلاث الأخيرة بفوزه على الرائد 1-صفر وهجر 3-1 والخليج 2-1 ليرفع رصيده الى 27 نقطة في المركز الخامس.

وفي المقابل يسعى نجران الى مواصلة صحوته والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر والخروج على الأقل بنقطة من ملعب الملز.

وحقق نجران فوزاً ثميناً على حامل اللقب النصر 4-3 في المرحلة السابقة ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة في المركز 12 وبفارق الاهداف عن القادسية صاحب المركز 11.

وبالعودة لمواجهات الفريقين في الدوري فإن الشباب تصب له الافضلية المطلقة في مواجهتهما في الدوري إذ التقيا في 17 مباراة منذ موسم 2007 نجح الشباب بتحقيق 14 فوز مقابل فوز وحيد لنجران كان في عام 2011 وتعادلا في مواجهتين.