البرتغالي غوميز: لن أغادر التعاون

أكد البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب فريق التعاون السعودي، تركيزه التام على البقاء بالنادي الذي يشهد تصاعدا كبيرا في مستوى الفريق الذي توجه بالفوز على الهلال ولأول مرة في تاريخ الفريق القصيمي.

وقال غوميز في مقابلة خاصة لبرنامج "في المرمى": " وصلتني عديد من العروض في اوروبا والخليج، انا اركز مع التعاون ولا اريد التفكير في شيء آخر، من الافضل أن نساعد الفريق على التطور ولدينا مباراة صعبة وهامة في الخليج الجولة المقبلة، تركيزي كاملا مع التعاون". وزاد: "اود ان نقول ان لجماهير التعاون، ان هذه الاشاعة بدأت لانني انهيت المباراة ودخلت الى غرفة الملابس واردت ان اصل الى المطار بشكل مبكر، وعندما وصلت الى بورتو شغلت جوالي، المئات من الرسائل تقول لي لماذا غادرت، واود القول انني هنا من اجل انهاء بعض المشاكل الخاصة بي".

وتحدث الرجل الفني عن مباراة التي انتهت بالفوز على أزرق الرياض، وقال: "كانت مباراة صعبة امام الهلال، وكنا نعرف ذلك قبل اللقاء لانه فريق سعودي قوي من الافضل في اسيا، استعدينا بشكل كبير واللاعبون في الجانب التكتيكي كان ادائهم ممتاز، حققنا فرص وكنا نستطيع تسجيل الاهداف، النتيجة عادلة لنا ولاعبونا يستحقون ذلك".



وعن طريقة التدريب التي أدى بها الفريق الأصفر أمام خصمه القوي: "خلال الاسبوع، حددنا كافة السيناريوهات، الانتقال من الدفاع الى الهجوم، ولكن كان ادائهم جيدا، عانينا في اخر المباراة ولكن اضعنا اربعة فرص حقيقية، وفي الأحير اقول لاعبي فريقي كان في غاية الشجاعة".

