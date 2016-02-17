الحمد لله على الأهلي

سجد الهلاليون شكرا لله وأطالوا السجود.. لم يتوقعوا البقاء في الصدارة جولة أخرى بعد أن خسروا من التعاون.. ولكن المعجزات تحدث.. فالمنافس الأهلي.. والأهلي كالعادة "حَبُوب".. لم يعاقب الهلال على الإفراط والتفريط.. في كل مرة يتعثر الهلال, يأتي الأهلي ليجبر بخاطر الهلال ويتعثر هو الآخر.. ليبقى الهلال في المركز الأول.. سيناريو ولا في الأحلام.

كان التعاون رائعا ذلك المساء.. كان جوميز ذكيا وهو يتلاعب بالهلال.. أما دونيس فلن أتكلم عنه أكثر مما تكلمت.. فقد كتبت عنه مقالات لم أكتبها عن مدرب آخر.. وصفته بالسواق والخباز والحلاق.. يعرف مشاكله صغار الهلاليين قبل كبارهم.. ولكنه مقنع لإدارة الهلال.. أو إن اإدارة لا تناقشه أبدا لذلك يعيد الأخطاء مباراة بعد مباراة.

لن ينسى الهلاليون الموسم الذي خسروا فيه الدوري أمام الفتح.. أسهل موسم للهلال.. ولكن الفرنسي كومبوريه حوله لكابوس.. اخترع طرقا جديدة في التدريب ثم رحل غير مأسوف عليه.. والآن دونيس يسير على نفس الطريق.. يبدو أنه على اتصال مع كومبوريه.

في الجولة القادمة سيقابل الاتحاد.. إذا خسر فلن يخسر الصدارة فقط بل سيصبح في المركز الثالث.. الاتحاد أصبح منافسا الآن بعد أن كان الفارق يوما عشر نقاط.. ربما تكون سنة الاتحاد.

النهائي المنتظر بعد يومين.. بين الأهلي والهلال.. المدرب الذي سيخسر سيرحل.. فجماهير الفريقين وصلت لمرحلة الغليان وأي خسارة جديدة تعني الفراق.. تعني الطلاق.. ولكن السؤال.. يبقى السؤال : من يتجرأ من الإدارتين وينفض غبار الخجل ويجلس مع مدربه قبل المباراة ويحاول تغيير قناعته؟

سننتظر ونرى من سيكرر الأخطاء.. لاشك أن النهائي سيكون باهتا.. فالأهلي والهلال ليسا في أفضل حال.. الأقل سوءا سيفوز.. الهلال ليس بحاجة لتقديم مستوى خرافي للفوز بالكأس.. فقط يكفي أن يكون في المباراة أفضل من الأهلي.. وكذلك الأهلي ليس بحاجة لتقديم أفضل مستوياته.. فقط يقاتل لدقائق ليحصل على الكأس.. لحسن حظ الهلال إنه سيقابل الأهلي.. ولحسن حظ الأهلي إنه سيقابل فريقا مكشوفا كل تغييراته في الأظهرة والمحاور.

قبل أمشي:

منع الجماهير من الدخول للملعب في مباراة الهلال والتعاون قضية تستحق التحقيق.. فالعالم يتمنى حضور الجماهير وفي الدوري السعودي يُطردون ليخرجوا من الملعب وهم يبكون.. منظر الأطفال وهم يبكون بعد منعهم من مشاهدة فريقهم المفضل محزن.. ونتحدث عن بيئة الملاعب والاستثمار والرعاة.. من يطرد الجماهير ويُبكي الأطفال غير قادر على استيعاب الإنسانية فكيف له أن يستوعب الاستثمار؟

*نقلاً عن الرياضية السعودية