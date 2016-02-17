دونيس يرسب فنياً .. وجروس يترقب هدف الصدفة

درجت العادة أننا نترقب النهائيات لأنها تجمع الفريقين الأقوى والأفضل فنياً، وكل مرة نمني أنفسنا بأن نشاهد نهائي قوي ومثير نصاب بخيبة أمل، فكيف سيكون عليه الحال الجمعة المقبلة في نهائي كأس ولي العهد الذي يجمع الهلال بالأهلي وسط غضب جماهيري من سوء المستويات التي يقدمها لاعبو الفريقين مؤخراً.

فالهلال يعاني من مدربه العنيد الذي يرفض أن يتحرك الفريق للهجوم إلا بعد الدقيقة 70 من الشوط الثاني حينما يلعب برأس حربة آخر، ويبقى الفريق في شوط المباراة الأول يئن من مشكلة بديهية يكشفها أي متدرب وتظهر حينما يتقدم الظهيران للأمام فينكشف الدفاع بعد أن يغطي المحور مكان الظهير فلا يبقى أحد في المنتصف، أي كرة طويلة يسهل فيها ضرب خط الظهر والوصول للمرمى بكل سهولة، ومن شاهد مباراة التعاون يلحظ أن خطة الفريق التعاوني كانت تقتصر على وضع لاعبين اثنين في مكان الأظهرة الهلالية تترقب أي حالة تقدم، ونجى الفريق الأزرق من هزيمة قد تكون قاسية بعد ثلاثة انفرادات تعاونية ضائعة.

أما الأهلي فقصته قصة، عندما تشاهد أداء الفريق وكيف يلعب تستغرب كيف أنه استطاع الوصول إلى النهائي وينافس على لقب الدوري، دفاعياً الفريق لا يعلى عليه بتواجد الخبير هوساوي، لكن هجومياً يتحول الأمر إلى اجتهادات مرتبطة بما يراه المهاجم السومة، أو بأمل أن يحرز الفريق هدفاً (بالصدفة) كما هو حال الهدف الذي أحرزه المقهوي في مرمى الهلال بعد أن تفاجأ بأن الكرة تصل أمامه من تمريرة نفذها إليه لاعب هلالي، آلية بناء الهجمة مفقودة والوصول إلى خط الثمانية عشر مهمة صعبة، مقارنة بمنافسه الهلال الذي يصل ويتحصل على فرص كثيرة خلال المباريات.

ماذا على (دونيس) أن يفعل ؟ .. مسألة أن يبقى في كل مباراة متراجعاً حتى تهتز شباكه ثم يتحرك لن تجعل الفريق بطلاً، كما عليه أن يقتنع بقوة فريقه الجبارة عندما يلعب برأسي حربة وخلفهما صانعي لعب، ولو كنت مكانه لفاجئت الأهلاويين باللعب برأسي حربة منذ البداية وإشراك عطيف بجانب كريري في مركز المحور، وأحول الفريق لخطتي الدفاعية بعد تقدمي.

أما (جروس) فعليه أن يذاكر تماماً لدرس مدرب التعاون الذكي (خوسيه غوميز) واستغلال المنطقة التي تفصل المحور عن ثلاثي الدفاع هي منطقة الأعمال المثالية للهجمات على المرمى الأزرق، ويستغل الأخطاء الكثيرة التي يرتكبها (جحفلي) و (ديغاو) وسهولة حصولهما على بطاقات ملونة، ويكرس جهده لفصل (ادواردو) تماماً لأنه هو العقل المدبر للانتصارات الزرقاء والمنقذ دائماً، ولو كنت مكان المدرب لأشركت مهند عسيري أساسياً وأبقيت السومة للشوط الثاني في سيناريو مشابه لما حدث في نهائي العام الماضي.

*خاص بالعربية.نت - رياضة

