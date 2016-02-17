عبدالله بن مساعد يقترح على اتحاد الكرة الرحيل باكراً

اقترح الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب ، أن يتنازل اتحاد الكرة الحالي عن إدارته قبل 6 أشهر من انتهاء فترة الرئاسة، فيما كشف عن ملاحظات أخرت افتتاح ستاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة، تحت أسباب هندسية بحتة.

وقال عبد الله بن مساعد في تصريحات نقلتها "العربية": "اتحاد كرة القدم منتخب وكان هناك تواصل مع رئيسه أحمد عيد الذي يأخذ بعض الآراء ويترك بعضها، المفروض قبل ان تنتهي فترة الرئاسة منتصف الموسم، يفترض ان تنتهي قبل 6 أشهر حتى يأخذ الاتحاد الجديد فرصته وهذه أمور متروكة لديهم وربما لا يقبلوها".

وحول ملعب الفيصل الذي يشهد عمليات ترميم وصيانة جارية: "الملعب مصمم وله تكلفة ولكنها تضاعفت 3 مرات، وصدر قرار من الدولة حتى تحقق لجنة في الموضوع، وقبل أن نفتتح الملعب، هناك لجنة استشارية من أعلى مستوى ارتأت أن هناك مشاكل تتعلق بالأمن والسلامة، لأنه لا يوجد أي مخرج طوارىء مناسب، وهو ما يتطلب اخلاء سريع لو كانت هناك مشكلة، ما يساهم في زيادة عدد الضحايا بسبب المخارج القليلة والضيقة".

وأكد الرئيس العام رغبته بتحسين بيئة الملاعب من أجل رفع الحضور الجماهيري، إذ يرغب المسؤول الرياضي الأول في البلاد بأن تحظى الجماهير بتجربة ممتعة حينما تحضر لمؤازرة الفريق، بدلا عن الحضور في متأخر ومغادرة الملعب مبكراً.