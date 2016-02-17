كافاني يرجح كفة باريس على تشيلسي في دوري الأبطال

قاد المهاجم البديل ادينسون كافاني فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز على ضيفه تشيلسي الإنجليزي 2 / 1 اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك كافاني الذى كان على مقاعد البدلاء في الدقيقة 74 ليحرز هدف الفوز لسان جيرمان بتسديدة زاحفة مرت من بين أقدام تيبو كورتوا حارس تشيلسي.

وبادر المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش بالتسجيل لسان جيرمان من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 39 بعد أن ارتطمت الكرة بقدم المدافع النيجيري جون اوبي ميكيل وسكنت الشباك.

ولكن اوبي ميكيل نجح في ادراك التعادل لتشيلسي في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم التاسع من اذار/مارس المقبل على ملعب ستامفورد بريدج.

والتقى باريس سان جيرمان وتشيلسي الفائز باللقب عام 2012 ، في أدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

وقد تقاسم الفريقان التأهل على حساب بعضهما البعض في الموسمين الماضيين ، وجاء التأهل في المرتين من خلال قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين ، بعد انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل.

ولم يخسر سان جيرمان تحت قيادة مدربه لوران بلان في 44 مباراة محلية ويتصدر الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة بفارق 24 نقطة عن اقرب ملاحقيه موناكو، ليقترب بشكل كبير من لقبه الرابع على التوالي في الدوري.

اما تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي فقد تراجعت مسيرته كثيرا هذا الموسم وبات يحتل المركز الثاني عشر في المسابقة بعد بداية كارثية للموسم تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل من منصبه في كانون أول/ديسمبر الماضي لكن الأوضاع تحسنت كثيرا منذ تولي الهولندي جوس هيدينك تدريب الفريق حيث لم يتعرض الفريق لأي خسارة في أخر 12 مباراة على مستوى جميع البطولات.

وبدأت المباراة بشكل هجومي عن طريق باريس سان جيرمان سعيا وراء تسجيل هدف مبكر يسهل مهمة الفوز، وهو ما كاد أن يتحقق بواسطة الإيطالي ماركو فيراتي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تيبو كورتوا حارس تشيلسي تصدى له ببراعة.

وغاب تشيلسي عن المشهد تماما في أول ربع ساعة مكتفيا باداء الدور الدفاعي في الوقت الذي سيطر فيه أصحاب الأرض على مجريات اللعب تماما بفضل تحركات زلاتان إبراهيموفيتش وانخيل دي ماريا وفيراتي ولوكاس مورا.

وعلى عكس سير اللعب كاد تشيلسي أن يتقدم بهدف في الدقيقة 22 عن طريق ضربة رأس قوية من المهاجم الاسباني دييجو كوستا لكن كيفن تراب حارس سان جيرمان ابعد الكرة بأطراف أصابعه لترتطم بالعارضة وتخرج إلى ضربة ركنية. ورد ابراهيموفيتش بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات ولكن الكرة علت العارضة بقليل ثم سدد دي ماريا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وتقدم ابراهيموفيتش بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 39 من ضربة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة سددها قوية بقدمه اليمنى لترتطم الكرة بقدم النيجيري جون اوبي ميكيل وتحول اتجاهها إلى داخل شباك كورتوا.

وصحح ميكيل الخطأ الذى ارتكبه وادرك التعادل لتشيلسي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى لمست رأس كوستا ووصلت له امام المرمى مباشرة ليسدد دون عناء في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني اهدر كوستا فرصة تسجيل الهدف الثاني لتشيلسي بعدما اهداه البرازيلي ويليان تمريرة رائعة وضعته في مواجهة المرمى تماما لكنه سدد في أقدام كيفن تراب.

وسيطر سان جيرمان بشكل كامل على مجريات اللعب في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني وسنحت للفريق عدة فرصة محققة لكن ابراهيموفيتش ودي ماريا وماكسويل لم يحسنوا استغلالها.

وكاد دي ماريا أن يحرز الهدف الثاني لسان جيرمان من ضربة حرة مباشرة لكن كورتوا ابعد الكرة ببراعة إلى ضربة ركنية.

وبعد أربع دقائق فقط من مشاركته حيث كان يجلس على مقاعد البدلاء نجح مهاجم منتخب اوروجواي ادينسون كافاني في تسجيل الهدف الثاني لسان جيرمان بعدما تلقى تمريرة متقنة من دي ماريا داخل منطقة الجزاء ليسدد من بين أقدام كورتوا إلى داخل الشباك في الدقيقة .78

وتبادل الفريقان الهجمات في أخر عشر دقائق من المباراة لكن دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك ليخرج سان جيرمان فائزا بهدفين مقابل هدف.