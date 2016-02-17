مستفيدون ومتضررون.. بسبب "صافرة".. لقطة ختام

يشتكي العديد من مسؤولي الأندية السعودية من التحكيم، بعد حدوث حالات تحكيمية تثير الجدل أثناء المباريات، ولعل أبرز تلك اللقطات، كرة الأهلي الذي تجاوزت خط مرمى الخليج ولكن حكم المباراة رفض احتسابه، فيما هاجم رئيس الهلال حكم مباراة فريقه أمام الفتح بسبب هدف الأخير الذي كشف عنه لاحقا تسلل لاعبه.

ورغم أن اللجنة يرأسها حكم خبير اسمه عمر المهنا، ويتواجد على تطويرها الإنكليزي هاورد ويب، فيما تنجب اللجنة العديد من الشبان الذين يديرون المباريات المحلية في الدوري باستثناء 5 مباريات يحق لكل ناد الاستعانة بطاقم أجنبي، إلا أن ثمة مشاكل تحكيمية تحدث في كل مباراة.