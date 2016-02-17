ماذا يحدث لو انسحب الإيرانيون من دوري الأبطال؟

قال مسؤول في سيباهان بطل الدوري الإيراني لكرة القدم إن إيران ربما تقرر سحب فرقها من دوري أبطال آسيا إذا تم منعها من استضافة مباريات ضد أندية سعودية بسبب قطع العلاقات بين البلدين.

فيما تبدأ المسابقة بعد 7 أيام، وتعتبر تكلفة الانسحاب، 20 ألف دولار فقط. وبحسب كتيب اللوائح التنظيمية والتنافسية لبطولة دوري أبطال آسيا لعام 2016 في قسمه الثالث، البندين السادس والسابع عن الانسحاب، يقول: "أي فريق ينسحب قبل 30 يوماً من بداية أول مباراة في البطولة بدقع غرامة مالية 10 الاف دولار، واي فريق ينسحب بأقل من 30 يوماً من بداية اول مباراة في البطولة غرامتها 20 ألف دولار، وفي كلتا الحالتين يحق للجنة المنظمة استبدال الفريق المنسحب أو إبقاء الموضوع على حاله".



أما البند السابع فهو عن حالة الانسحاب بعد بدء مباريات المسابقة، بالطبع تلغى نتائج وأهداف الفريق المنسحب، يجب عليه دفع تعويضات للفرق المتضررة إن وجدت، وعادة تكون الفرق التي كاتن سيواجهها الفريق المنسحب يتم حرمان الفريق المنسحب من جميع بطولات الاتحاد الآسيوية في العامين المقبلين.

وسبق لنادي الشارقة الإماراتي اعلانه الانسحاب من البطولة بعد أربع جولات من دور المجموعات، وكانت العقوبة غرامة مالية بمبلغ 413 ألف دولار على نادي الشارقة، بالاضافة للحرمان من المشاركة العام التالي بأي بطولة ينظمها اتحاد القارة مع توجيه انذار للاتحاد الاماراتي لكرة القدم، فيما تم تعويضات للأندية المتضررة والتي كانت بيروزي الإيراني والغرافة القطري والشباب السعودي.