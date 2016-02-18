البرازيلي إيريك يخطف نجومية الجولة السادسة عشر

تستعرض "العربية.نت"، القائمة المثالية للأسبوع السادس عشر من دوري عبد اللطيف جميل، حيث توزعت المقاعد بين سبعة أندية، حيث حضر في الحراسةِ فهد الشمري حارس الرائد في التشكيلة للمرة الأولى هذا الموسم، وهو الذي حمى عرينه من هجمات لاعبي الهلال، استحق المقعد رغم خسارة فريقه بهدف دون مقابل، وهو الذي تلقى ثمانية وعشرين هدفا في الموسم، فقد تصدى الشمري خلال الموسم لإحدى وستين تسديدة.

في الظهيرِ الأيمن، يظهرُ محمد سالم لاعب الفيصلي، حضرَ وأثّر خلال أكثر من ألف وأربعمئة دقيقة لعبها هذا الموسم، نجح في تسعة وسبعين بالمئة من التحاماته مع منافسية، وبدقة تمرير تصل إلى سبعة وستين بالمئة، أما هجر عبدالله الحافظ، حضر في قلب الدفاع، بدقةِ التحامات وصلت إلى سبعة وستين بالمئة، تواجدَ بشكلٍ فاعلٍ في لقاءِ الفتح، قطع الحافظ الكرة خلال الموسم ست عشرة مرة، مواجهاته الناجحة مع منافسيه تجاوزت الستين بالمئة.

إلى جوارهِ لاعب التعاون ريكاردو ماكادو، كان لافتا في مباراة القادسية، منهيا فعالية هجوم المنافس، ومساهما في انتصار فريقه بهدفين مقابل هدف، خلال سبعة عشر مباراة شارك فيها اللاعب البرتغالي، خلص الكرة ثلاثة وثمانين مرة، سبعين بالمئة من التحاماته كانت ناجحة، ودقة تمريراته بلغت ثلاثة وثمانين بالئة.

في الظهيرِ الأيسر ظهر في الأسبوع السادس عشر، لاعب الهلال عبدالله الزوري وللأسبوع الثاني على التوالي، حضرَ بشكل فاعل في لقاء الرائد مقدما تمريرة حاسمة سجل بها إدواردو هدف اللقاء الوحيد من اصل تمريرتين حاسمتين هذا الموسم، الذي سجل خلاله خمسة أهداف حتى الآن، دافع بقوة وخلص الزوري الكرة خلال الموسم أربعة عشر مرة، دقة التمرير لديه بلغت ستة وثمانين بالمئة.



في الجانبِ الأيسر.. سجلَ لاعبُ نجران إيريك بيريرا نفسهُ من نجومِ الأسبوع، بعد أن سجل هدفين وصنع آخر ليقود فريقه للفوز على النصر بأربعة أهداف لثلاثة، خلال الموسم سجل بيريرا ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، التحاماته الناجحة بلغت سبعة وستين بالمئة.



وفي الوسطِ الأيمن كان الهلالي كارلوس ادواردو حاضراً للمرة السابعة هذا الموسم، بعد ان قاد فريقه للفوز على الرائد بهدف دون مقابل، بتسجيله هدفا من أصل إثنا عشر سجلهما خلال ألف ومئتين وسبعة وخمسين دقيقة، وثلاث تمريرات حاسمة.



في محورِ الارتكاز، تواجد لاعب الاتحاد سان مارتن، الذي يحضر بعد ظهوره المميز أمام الفيصلي، كان لامعاً في متوسط الميدان، مرر خلال الموسم أكثر من خمسمئة وثلاثين تمريرة، صانعا ستة عشر فرصة منها أربع تمريرات حاسمة.

إلى جوارهِ ، حضر لاعب التعاون مانويل ساندرو، ابن الثامنة والعشرين عاما حضر مدافعا ومهاجما، مرر الكرة خلال الموسم أكثر من ألف ومئة مرة، بدقة بلغت إحدى وتسعين بالمئة، التحاماته الناجحة تبلغ ثلاثة وثمانين بالمئة.



وفي المقعد الهجومي الأول، انضم لاعبُ التعاون الآخر ربيع سفياني إلى التشكيلة، إثر تسجيله هدفين في شباك القادسية من أصل ثلاثة سجلها خلال الموسم، خلال مائتين وثلاثين دقيقة صنع سفياني فرصتين بدقة تمرير تصل إلى سبعة وسبعين بالمئة.

إلى جانبه، في خانةِ المهاجمِ الثاني تواجد لاعب الاتحاد جيلمين ريفاس، الذي حضر بقوَّة، بعد أن سجلَ هدفين في شباك الفيصلي وصنع آخر، رافعا رصيده إلى سبعة عشر هدفا في المسابقة، صنع ريفاس خلال الموسم إحدى وعشرين فرصة منها أربع تمريرات حاسمة.

محللونا "العربية"، اختاروا ايريك بيريرا لاعب نجران كأفضل لاعب في الجولة، بعد أن قاد فريقه لتحقيق الانتصار الثالث هذا الموسم محاولا الهروب من منطقة المهددين بالهبوط.

أما مقعد مدرب فريق الجولة، انتزعهُ مدرب نجران البرازيلي دوس انغوس الذي استطاعَ تقديم فريقهِ بشكل جديد محققا الفوز على النصر بأربعة أهداف لثلاثة، فيما قرر المحللون حجب مقعد أفضل حكم للأسبوع الثاني على التوالي.

