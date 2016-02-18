حكماء العالم وقيادة سلمان!

ﻻ تحتاج أوروبا ولن يستغرق العالم أكثر من ثوانٍ قليلة أو لحظات، إذا ما أراد التعرف على الهوية الجديدة اﻻستثنائية التي سيضيفها معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة إلى كرة القدم العالمية والمؤسسة الدولية، ذلك أن ما يتابعه الجميع اﻵن على مستوى المعايير واﻻسس العلمية المطبقة في اﻻتحاد الآسيوي لكرة القدم، هو نفسه ما سيكون حاضراً خلال اﻻشهر والسنوات والقائمة ولعل الواقع الذي يقول ان رئيس اﻻتحاد الآسيوي لكرة القدم قطع مع مؤسسته القارية المزيد من أسس ومعايير التطور واﻻستقرار غضون أشهر بسيطة، لم يستطع غيره بلوغ أثره في الطويل من السنوات، يفترض أن يكون مقنعاً لمن يفكرون ويركزون على مصلحة ومكانة المؤسسة الدولية، ويضعون في اﻻعتبار أن ما يرافق المؤسسة القارية الآسيوية من واجهة مشرفة وقيمة ومكانة عالية، هو ما يفترض أن ينتقل تباعاً للمؤسسة اﻻكبر حتى تتخلص من آثار سابقة، ومجموعة من القيود التي كانت مفروضة والمزيد من اﻻعتبارات!

في مسيرة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن كان في مملكة البحرين أو حتى في المؤسسة القارية، لم تخرج على لسانه أي من الوعود واﻻتفاقيات، اﻻ ويكون قبلها قد وضع يده على أدوات وخيارات تنفيذها، اﻻمر الذي ضاعف من ثقة الجميع بقدراته وامكاناته، وضرب المزيد والمعبر لأروع اﻷمثلة والدﻻﻻت، ويكفي اﻻشارة إلى قناعته الراسخة والمعبرة لرفضه الحصول على أي مقابل مالي نظير خدمته في المؤسسة الدولية «فيفا» حتى نتحدث عن قيمة مختلفة جداً عن رؤساء سابقين، وحالة استثنائية، ﻻ مبالغة عندما نقول انها الدعوة مناسبة والفرصة متاحة حتى ينعم الجميع بمزاياها ومكتسباتها، ويصنعوا من المؤسسة الدولية مثال آخر يضرب به القدوة والمثل بعيداً عن أي تبعات للنظام وبؤر الفساد!

من ﻻ يستطيع قراءة المؤشرات هو نفسه من ﻻ يتمكن في اختيار الدقيق من القرارات، وأوروبا بثقافة مسؤوليها وأصحاب قرارها اللذين عودونا دائما على التغليب لمصلحة المؤسسات، وأن يمنحوا اﻷحق واﻷجدر بالفرصة والمساحة للتعبير، يدركون جيداً ما يتابعونه بأم أعينهم اﻵن، وكيف هي الصراعات الآسيوية واﻻنشقاقات التي تحولت للحالة المميزة من الهدوء والاستقرار، هي نفسها ما سينعمون بها في قادم السنوات، وأن قراراً مفصلياً يحتاج للحكمة والعقل واﻻتزان، سيكون له بالغ التأثير اﻻيجابي وعميق المكتسبات، ﻻ شك أن الوقت من أجله قد حان!

لقد قطعت أوروبا وكذلك العالم الطويل من السنوات، وصنعت بفضل ثقة كبيرة المزيد من اﻻسماء لم تكن من اﻻساس مؤهلة أن تكون ضمن قائمة القيادات، وﻻ حرج اليوم عندما تكون أكثر دقة في القناعة واﻻختيار وتذهب في اتجاهها وايمانها مع من ولد قائداً بالفطرة ويعيش ليس من أجل نفسه بقدر ما هو تركيزه وتغليبه لمصلحة المؤسسات!

*نقلا عن الأيام البحرينية