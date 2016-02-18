عبدالله الجمعان: هذه مشكلة دونيس الوحيدة

كشف عبدالله الجمعان لاعب الهلال السعودي السابق، عن مشكلة المدرب اليوناني جورجوس دونيس الذي يدير الإدارة الفنية الهلالية، وسط مخاوف جماهيرية من تقلب مستويات الفريق الذي يستعد لخوض نهائي كأس ولي العهد يوم الجمعة المقبل أمام الأهلي على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وكان الجمعان (38 عاماً) يلعب في الخط الأمامي لفريق الهلال، وقد سجل عددا كبيرا من الأهداف لفريقه في رقم يصل إلى 94 هدفاً بين عامي 1996-2006. وسبق لصاحب القدم القوية ارتداء قميص الأهلي لمدة قصيرة في موسم 2007، وبعد ذلك توارى اللاعب عن الأنظار وأعلن اعتزاله اللعبة الشعبية.

وقال المهاجم الدولي السابق في تصريحات خاصة لـ":العربية.نت": "مشكلة المدرب اليوناني دونيس هي تدوير اللاعبين في المباريات التي لا تقبل التدوير، بل يحتم عليك الثبات في التشكيلة منذ البداية، وهناك استثناء في بعض الحالات الخاصة مثل الإصابات ولكن ليس في كل المباريات". وزاد: "الهلال في المباريات الأخيرة يعاني من تفاوت في المستوى، ولكن أتمنى أن يكون هناك تصحيح ويظهر الفريق في النهائي بمستوى ممتاز".

ويكمل الجمعان الحديث عن دونيس بقوله: "صحيح أن دونيس مدرب كبير بدليل تحقيقه لنتائج ممتازة ووصوله مع الفريق إلى مراتب متقدمة، ونحن لا نشكك إطلاقا في قدراته، ولكن نتمنى أن يتجاوز مع الفريق المرحلة الصعبة المقبلة". فيما يتوقع عبدالله استمرار الرجل الإغريقي مع أزرق الرياض في الفترة المقبلة لحرص إدارة الأمير نواف بن سعد على ثبات واستقرار الفريق.

ويتحدث صاحب القميص رقم (7)، عن تجربته مع أهلي جدة قبل عشر سنوات قائلاً: "لعبت نهاية الموسم مع الأهلي وكان كل شيء رائعا في أعضاء الفريق والإدارة على رأسهم الأمير خالد بن عبدالله، ولكن النادي تغير تماما من الناحية الفنية ولا أستطيع التنبؤ بما سيفعل الفريق في مواجهة الكأس".

وعن المدرب السويسري كريستان جروس الذي خطف الكأس من الهلال الموسم الفائت: "بصراحة جروس مدرب ممتاز وتحكمه النتائج والأرقام في الفريق في الفترة الماضية، الأهلي فريق متكامل ومتجانس ويظهر دائما في الأوقات الصعبة وأعتقد كلا الفريقين هما الأقوى في السعودية من خلال الترتيب العام".