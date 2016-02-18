عبدالله بن مساعد: يستطيع الأهلي الذهاب إلى "فيفا"

كشف الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب السعودي، عن أحقية تدخله في شؤون اتحاد الكرة الذي يتلقى معونة مالية كبيرة من الجهاز الحكومي ضمن مبلغ يتخطى 18 مليون ريال سنوي، فيما لا يمانع الرجل الرياضي الأول في البلاد من إيصال قضية الأهلي مع اتحاد الكرة إلى أروقة الفيفا.

وقال عبد الله بن مساعد في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى: "أصبح التدخل فيه حساسية كبيرة، أي واحد في السعودية يستطيع أن يعطي وجهة نظره في اتحاد الكرة وبالطبع رئيس رعاية الشباب حقه مضاعف لأننا في رعاية الشباب ندفع فاتورة كبيرة لاتحاد القدم في مبلغ يتجاوز 18 مليون ريال ومن ضمنها أشياء مجانية".

وحول قضية سعيد المولد الذي تأزمت فيه العلاقة بين اتحاد الكرة وإدارة النادي الأهلي: "حينما جائني خطاب النادي الاهلي، اخبرتهم بخيارين، الانتظار حتى انشاء مركز التحكيم –سوف يكون جاهزاً قبل نهاية الموسم-، او تقديم الشكوى للجنة العمومية، وبعدها حولت الشكوى إلى أحمد عيد واعطاني التقرير النهائي وطلبت نشره لاحقاً، وبالنسبة لي ما عندي مانع أن الأهلي يروح الفيفا ويشتكي".

وأشار الأمير إلى بعض تفاصيل مشروع 2022 الذي يتولى ملفه الفني المدرب البلجيكي يان ونسل: " اول شيء قصة الورشة بدات منذ اكثر من سنة، كنا نخطط للتعاقد مع مدرب المنتخب 7 سنوات وحتى مونديال قطر من اجل ان نتخطى انجاز اول مشاركة لنا في مونديال أميركا 1994". وزاد: "كنا نريد التعاقد مع بيلسا واللقاء كان معه طويلا، وكنا نشوف وش نظرته في السعودية وطريقة العمل، ولكن طلب مننا دراسة وارسل مدربين حتى يستطلعون الأوضاع، حتى لو جاء يكون جاهز البرنامج الهدف اللي وضعناه في كاس العالم".

ويكمل: "اقترحت على احمد عيد يتعاقد مع يان ونسل، هو على مستوى جيد وعمل الدراسة، وامس اليوم الاول في خطة العمل وحرصت على رئاسة المرشحين انهم يحضروا، كلمت المالك وعزت واحمد عيد، وحضر في الساعة الاولى محمد النويصر الذي رحل بعد اول ساعة لظروفه الشخصية".

وحول حديث عضو اتحاد الكرة سلمان القريني، الذي أشار إلى تدخلات في اتحاد الكرة، قال عبد الله بن مساعد: "أي عضو اتحاد مفترض يحترم نفسه ويعرف بوجود تدخلات عليه ألا يستمر ويقدم استقالة، اي مواطن يقدر يقدم اقتراحات وانا من حقي اتدخل اكثر من غيري، انا قدمت اقتراحي لأحمد عيد قلت له لوبيز مفترض ان يرحل، حتى رؤساء اللجان كلمني في موضوع لجان الانضباط وطلب مني ترشيح رئيس للجنة ولكنه ولا مرة أخذ باسم رئيس لجنة رشحته وهذا أمر لا يغضبني".

