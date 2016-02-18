لماذا يريد محسن الحارثي أن يأكل العشب؟

شدد محسن الحارثي، قائد النصر السعودي السابق، على أحقية لاعب كرة القدم المطالبة بمستحقاته المالية، شريطة أن يستمر في الملعب ويقدم أداء مستحقا، فيما أكد على صعوبة عزل الفريق عن وسائل الإعلام مع توافر قنوات التواصل الاجتماعي.

وقال الحارثي في تصريحات خاصة لبرنامح "في المرمى": "أرى ان كرة القدم اصبحت خارج الملعب اكثر من الداخل، الوضع تغير، ولم يعد هناك مشاهدة للدوري كثيرة". ويكمل: "قديما كان يمكن لك كإدارة مسؤولة عن الفريق تعزل الفريق عن الاعلام، الان لا يمكنك، خصوصا وأن اللاعب معه جواله ويقدر يشوف الضغوطات الجماهيرية في مواقع التواصل".

وحول المبالغ المالية التي يطلبها لاعبي النصر من الإدارة، علق المدافع السابق على ذلك بقوله: "ما يخفي على الجميع اللاعبين لديهم متأخرات مالية، هذا ما يمنع اللاعب يعطي في الملعب ويطالب بمستحقاته". وزاد: "حينما كنا نلعب في كاس العالم للاندية، لعبنا لمدة 9 أشهر بلا رواتب، ما في احد ياكل حقك، وما يصير حرام والله بعض اللاعبين ما يؤدون، الواحد عنده اللي يكفيه".

وردا على مراسل "العربية"، حول ماذا سيفعل في الملعب لو كانت الملايين موجودة في فترته الكروية السابقة، أجاب الحارثي مبتسماً:"لو المبالغ هذه كانت موجودة، كنت راح أكل العشب".