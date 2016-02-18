مدرب الهلال: فريقي ليس "آلة ميكانيكية"

أوجد جورجوس دونيس، مدرب فريق الهلال السعودي، عذرا للمستويات غير المقنعة التي يقدمها بعض لاعبي فريقه في المنافسات المحلية، كان آخرها الخسارة من التعاون والتعادل مع الفتح، فيما أكد اليوناني جهوزية الفريق بأكمله لخوض مباراة نهائي كأس ولي العهد غدا أمام الهلال على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وقال دونيس في مؤتمر صحافي عقد في مقر النادي الأزرق: "لاعبو فريقي ليسوا آلات ميكانيكية ومن الطبيعي أن ينخفض مستواهم في ظل ضغط المباريات، إحدها كانت مباراة التعاون التي قدمنا فيها مستوى سيئا".

وأضاف قائلاً: "بالطبع أفاخر بجميع لاعبينا فمنذ ما يقارب من العام تمكنا من تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي، وكأس السوبر السعودي في بداية هذا الموسم، إلى جانب كوننا ننافس على جميع الجبهات المحلية".

وأشار دونيس إلى أن فريقه سيفتقد خدمات المهاجم البرازيلي ألميدا الموقوف بالبطاقة الصفراء أمام الأهلي غدا، "ابتعاده عن المباراة خسارة لكن هناك البديل".

وكشف المدرب اليوناني عن السر الذي سيجعل فريقه أو الأهلي يحسم اللقب، بقوله: "هناك تفاصيل دقيقة في مجريات المباراة من يستطيع أن يكسبها سيتمكن من تحقيق الكأس".

وأكد أن "المباراة تجمع فريقين مميزين وهي كلاسيكو مميز ولن تؤثر خسارتنا أمام التعاون في المباراة النهائية، فلكل مباراة طابعها الخاص، والعبرة في الخواتيم، وسألعب بأفضل اللاعبين الموجودين لدي غدا، وواثق من مقدرة لاعبي فريقي على نيل اللقب"، مشيدا بخصمه، وقال: "الأهلي يلعب كرة جيدة ولديه مدرب جيدا أيضا، لذا ستكون المباراة مميزة".