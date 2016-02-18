يا سلام (بلنتي) ولا في الأحلام

أتصور أن أحد لاعبينا لن يرتقي بفكره لينفذ ضربة الجزاء على طريقة ميسي في المباراة التي جمعت البرشا وسيلتافيجو وانتهت بسداسية لرفاق ميسي، وإن فعل فأكاد أجزم بأن زميله لن يفطن لهكذا جملة ويلحق بالكرة ويسددها في المرمى وإن كان فطنا وسجل فأؤكد أن أحد حكامنا الجهابزة سوف يتدخل لإلغاء الهدف وإعادة ركلة الجزاء (بلنتي) بحجة أن اللاعب لم يسدد مباشرة إلى المرمى، على الرغم من أنه في قانون كرة القدم لا يوجد ما يمنع من تنفيذ ركلة الجزاء بهذه الطريقة طالما اللاعبين الآخرين كانوا خارج منطقة الجزاء وقت تنفيذ ميسي للكرة بما فيهم سواريز وأن تكون الكرة إلى الأمام وتمر قدر محيطها، ولا بأس ففكرنا الكروي لم يصل بعد إلى هكذا مراحل.

*نقلا عن الرياضية السعودية