المهنا: صافرة النهائي بين 3 سعوديين

أشار عمر المهنا رئيس لجنة الحكام السعودية، إلى ترشيح 3 حكام سعوديين لقيادة نهائي كأس الملك بين الهلال والأهلي يوم الجمعة المقبلة على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقال المهنا في تصريحات خاصة لبرنامج "في المرمى": "ان شاء الله الحكم سعودي، ومن يقرر ذلك هو الاتحاد ودائرة دائرة التحكيم التي تدعم الحكم السعودي في جميع النهائيات". وأضاف : "أبلغنا 3 حكام عن المباراة، غدا يكون الحكام موجودين في الرياض وسوف نكلف أحدهم، نحاول تهيئة الحكم من جميع النواحي حتى يدخل النهائي وهو مرتاح نفسياً".

وكشف مسؤول التحكيم الأول في البلاد عن أسماء الحكام قائلاً: "عبد الرحمن السلطان ومرعي العواجي ومحمد الهويش، وغدا يكون اثنان منهم في الرياض".

وأكد المهنا عن محاولة الهلال والأهلي إحضار طاقم أجنبي: "قبل 20 يوما وصل أمانة الاتحاد خطابا من الهلال والأهلي لتعيين حكم أجنبي في المباراة النهائية، ولكن لا أريد تبرير اخطاء الحكام السعوديين ولكن ليس بالصورة التي تظهر في الاعلام".

