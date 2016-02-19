ماذا حدث في الهلال والأهلي بعد نهائي 2015؟

بعد اطلاق الحكم لصافرة النهاية وقف الرئيس الهلالي الأمير عبد الرحمن بن مساعد مذهولا في منتصف ملعب اللقاء، اعلن حينها بتغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر استقالته رسميا من رئاسة النادي العاصمي.

بعد عام من تلك الحادثة، يدخل الفريق الأزرق نهائي كأس ولي العهد بعدة تغييرات، أولها حينما سارعت الإدارة المؤقتة بقيادة محمد الحميداني في اقالة مدرب الفريق الروماني ريجيكامب، مع إنهاء عقود المحترفين اليوناني سامراس والروماني بينتلي اما نيفيز فذهب للإمارات.



اليوم يقف النادي الأزرق برئاسة نواف بن سعد، اما محترفيه الجدد فهم البرازليان كارلوس ادواردو بجانب إتون الميدا. وعلى صعيد اللاعبين المحليين، محمد البريك الظهير الشاب يلعب عامه الأول مع الفريق، وعبدالله السديري حارس العام الماضي غير موجود في التشكيلة.



في الجهة المقابلة، الأهلي لم تطاله الكثير من التغييرات على غرار الهلال، فالفريق لايخسر. ولكن رئيسه فهد بن خالد بعد خمسة مواسم قضاها بين اسوار النادي قدم استقالته، أما على الصعيد الفني، جروس لا يخسر و مستمر مع الفريق.



أخضر جدة تعاقد من محترف الإتحاد السابق ماركينيو و اليوناني الدولي فيتفا و استغني عن البرتغالي برونو سيزار والبرازيلي ازفالدو، بينما عبدالله المعيوف لا يشارك وعلي الزبيدي وياسر المسيليم في نهائي هذا العام.

