الاتحاد يطالب بإعادة مباراة القادسية رسمياً

أعلن نادي الاتحاد يوم السبت أن إدارة النادي تقدمت بخطاب احتجاج رسمي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب من خلاله بإعادة لعب مباراة الفريق الكروي الأول أمام فريق القادسية، والتي أقيمت مساء يوم الخميس الماضي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين.

وبحسب البيان الأصفر الذي نشره حساب الاتحاد عبر تويتر، فإن حكم اللقاء تركي الخضير وقع في خطأ فني يستوجب إعادة المباراة وفقا للوائح المنظمة لإقامة المباريات في المنافسات المحلية، حيث منح حكم اللقاء لاعب نادي القادسية بطاقتين صفراوين غير متبوعتين بالبطاقة الحمراء كما ينص عليه قانون اللعبة، واستدرك الحكم خطأه بعد أن واصل اللاعب مشاركته فريقه اللعب لعدة دقائق في مخالفة فنية صريحة من جانب حكم اللقاء.

وانتهت المباراة بين الاتحاد القادسية على الملعب الجوهرة بنتيجة التعادل 1-1، سجل لفريق الاتحاد عبدالفتاح عسيري فيما عادل للضيوف عبدالرحمن العبيد.