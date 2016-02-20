الشعب الإماراتي: أنهينا عقد زينجا

المصدر: أبوظبي - د ب أ

قرر نادي الشعب الإماراتي إنهاء عقد المدرب الإيطالي والتر زينجا مدرب الفريق الاول لكرة القدم.

وقال مسؤولون في النادي للصحافيين مساء اليوم السبت إن اللجنة المؤقتة لنادي الشعب قررت إنهاء عقد زينجا بالتراضي.

وقررت اللجنة إسناد المهمة لمساعد المدرب الإيطالي ستيفانو كوزين، ليكون مديراً فنياً للفريق الأول، بالإضافة إلى تعيين المدرب الإماراتي محمد إسماعيل مدرب فريق 19 سنة ليكون مساعدا للمدير الفني للفريق الأول.

وأكدت اللجنة: "على المدرب الجديد ضرورة إشراك أبناء النادي في المباريات القادمة".

وكان نادي الشعب قد تعاقد مع الإيطالي والتر زينجا في شهر نوفمبر الماضي، ليتولى الإدارة الفنية الفريق خلفا للمصري طارق العشري، الذي تم إنهاء تعاقده لسوء نتائج الفريق.

ويحل الشعب بالمركز الـ14 والأخير بقائمة ترتيب الدوري الإماراتي، بست نقاط.