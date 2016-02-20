الفرج: ديغاو أجبر دونيس على ترك الدفاع

أكد سلمان الفرج، لاعب وسط الهلال السعودي، أن مدربه اليوناني دونيس تعمّد تغيير الخطة الشهيرة بعد إصابة المدافع البرازيلي ديغاو، وهو ما جعل الفريق يتخلى عن خطته الدفاعية التي أكسبته لقب كأس ولي العهد أمام الأهلي 2-1 يوم السبت في العاصمة الرياض.

وقال الفرج في تصريحات تلفزيونية: "قرار المدرب جاء بعد ما لعبنا مباراة التعاون، أصيب ديغاو وتبعثرت الأوراق ولا يوجد شخص جاهز للعب في الخلف بثلاثة مدافعين كالمعتاد". وزاد: "اشتغلنا يومين على الخطة الجديدة والأغلبية كانو مرتاحين لها وتمكنا الحمد لله من الإحكام على المنتصف".

من جهته قال المدافع محمد جحفلي: "الحمد لله على تحقيق البطولة، الجمهور مثلما يعرف لازم تعطي في النهائي أكثر ويقدم مستوى أكبر والنتيجة تحقيق البطولة لأن الهلال تعود دائما على البطولات". فيما أكمل زميله الحارس خالد شراحيلي القول: "لا يوجد شيء صعب في كرة القدم، الهلال كان موجود في الملعب والروح نتج عن بطولة وان شاء الله ما نتوقف عن ذلك".

