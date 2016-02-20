أزرق الرياض يوقف هيمنة كريستيان جروس

أوقف الهلال السعودي هيمنة كريستان جروس، مدرب فريق أهلي جدة، والذي اعتاد على الخروج بنتائج إيجابية حينما يلعب ضد أزرق الرياض إثر فوزه مساء الجمعة بكأس ولي العهد أمام 60 ألف متفرج باستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية.

ولعب كريستان جروس ضد الهلال 4 مرات، استطاع فيها الأول الفوز مرتين والتعادل مرتين دون التعرض إلى أية خسائر -باستثناء نهائي الجمعة-. ففي مسابقة الدوري الموسم الماضي، لعب الأهلي والهلال ذهابا في الرياض وتعادلا صفر-صفر، ومن ثم التقيا في جدة وسجل تياغو نيفيز هدفا أزرقا قبل أن يعادله القائد تيسير الجاسم ويحرز هدف التعادل لصالح الأهلي الذي كسب أيضاً أمام الهلال كأس ولي العهد 2015 وبنتيجة 2-1 رغم طرد حارسه عبد الله المعيوف.



وفي الموسم الجاري، لعب الفريقان في الرياض، ورغم سيطرة الهلال على المباراة إلا أن لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي سجل هدفا أولا، فيما عادل للهلاليين البرازيلي كارلوس إدواردو، قبل أن يرسل المقهوي نفسه كرة عرضية بامتياز لزميله مهند عسيري الذي سجلها برأسه هدفا أهلاويا ثانيا ويمنح معها نقاط المباراة لفريقه الجداوي.

ومن المقرر أن يتواجه جروس أمام نظيره اليوناني دونيس في الجولة الـ24 على الملعب الجوهرة ضمن مسابقة الدوري، فيما يمتلك مدرب الأهلي حظوظا لمواجهة هلالية سادسة ضمن مسابقة كأس الملك بعدما انتصر فريقه على ضمك وفاز الهلال على النجوم.

