برشلونة يتجاوز كمين "جزر الكناري" بفوز صعب

أفلت برشلونة من مفاجآت لاس بالماس الصاعد حديثا للدرجة الأولى وتغلب عليه 2 / 1 في عقر داره بملعب "دي جران كاناريا" في جزر الكناري ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح النجم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة السادسة، محرزا الهدف الخامس والعشرين له في الدوري هذا الموسم، ثم أدرك البرازيلي ويليان خوسيه التعادل للاس بالماس في الدقيقة العاشرة قبل أن يتقدم برشلونة مجددا عن طريق نيمار في الدقيقة 38 . وخالف لاس بالماس كل التوقعات التي رجحت فوز برشلونة حامل اللقب بنتيجة كبيرة أمام الفريق صاحب المركز الثامن عشر، وكان منافسا قويا قدم عرضا جيدا على أرضه ووسط جماهيره وصنع العديد من الفرص الهجومية التي كانت كفيلة بقطع سلسلة انتصارات برشلونة وإشعال المنافسة بشكل أكبر في الصدارة. كذلك صنع الثلاثي الهجومي لبرشلونة، ميسي وسواريز ونيمار، عددا من الفرص الحقيقية لكن افتقاد الدقة في التصويب أحيانا وتألق الحارس خافي فاراس في أحيان أخرى أضاعت عليه أكثر من هدف محقق.

وتقدم برشلونة بذلك خطوة جديدة نحو لقبه السادس في الدوري خلال آخر ثمانية أعوام، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام أتلتيكو مدريد الذي يلتقي فياريال غدا الأحد وعشر نقاط أمام ريال مدريد الذي يلتقي ملقة ضمن المرحلة نفسها، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.

وحقق برشلونة اليوم الانتصار الثامن له على التوالي كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 32 مباراة متتالية في كل المسابقات، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

بدأ لاس بالماس المباراة بثقة وأبدى رغبة حقيقية في تحقيق مفاجأة من خلال الضغط الهجومي في الدقائق الأولى لكن دون خطورة على شباك كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة.

وبمرور خمس دقائق فقط من صافرة البداية، أعاد برشلونة مضيفه لاس بالماس وجماهيره إلى أرض الواقع بافتتاح التسجيل عن طريق سواريز، حيث مرر أندريس إنييستا طولية إلى جوردي ألبا الذي مرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء إلى سواريز المنطلق ليسكنها في الشباك دون تردد معلنا تقدم برشلونة 1 / صفر.

وبعدها بأربع دقائق فقط، أنعش لاس بالماس آمال جماهيره من جديد عندما فاجأ برشلونة بهدف التعادل مستغلا غفلة دفاعية، حيث هيأ جوناثان فييرا الكرة بمهارة شديدة إلى ويليان خوسيه الذي سدد الكرة بتركيز إلى داخل الشباك.

وكاد ميسي يعيد التقدم لبرشلونة في الدقيقة 14 لكن الحارس خافي فاراس خرج في اللحظة المناسبة وتصدى للكرة بأطراف أصابعه، كما أنقذ شباكه من جديد في الدقيقة 17 بالتصدي لكرة خطيرة من إنييستا.

وبمرور الوقت، اكتسب لاس بالماس المزيد من الثقة وواصل محاولاته في حين غابت الحدة الهجومية الكافية لتقدم برشلونة لدقائق.

وهدد برشلونة مرمى لاس بالماس بشكل كبير في الدقيقة 28، حيث أرسل ميسي طولية إلى داخل منطقة الجزاء لكن سواريز وجهها برأسه بجوار القائم إلى خارج الشباك.

بعدها هدد لاس بالماس مرمى برشلونة أكثر من مرة لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، قبل أن يستعيد برشلونة تقدمه من جديد في الدقيقة 38 حيث راوغ سواريز الدفاع ببراعة داخل منطقة الجزاء ومرر عرضية إلى ميسي الذي سدد كرة تصدى لها الحارس لترتد إلى نيمار الذي أسكنها الشباك مسجلا الهدف الثامن عشر له في الدوري هذا الموسم.

بعدها كثف لاس بالماس ضغطه الهجومي أملا في التعادل لكن برشلونة وجه تركيزه على الجانب الدفاعي لينهي الشوط الأول متقدما 2 / 1 .

وجاءت أولى الفرص الخطيرة في الشوط الثاني بعد ثلاث دقائق فقط من بدايته حيث أرسل نيمار طولية إلى داني ألفيش الذي هيأ الكرة برأسه إلى سواريز ليسدد دون تردد لكن الحارس فاراس تصدى للكرة بثبات.

كذلك تألق فاراس في إحباط محاولة لبرشلونة في الدقيقة 56 ساهم فيها سواريز ونيمار وانتهت بتسديدة من ايفان راكيتيتش الذي شارك في الشوط الثاني بدلا من أردا توران.

بعدها باتت المحاولات التهديفية سجالا بين الفريقين وأحبط كل من الحارسين أكثر من فرصة حقيقية كادت تغير ملامح المواجهة.

وفي الدقائق الأخيرة كثف لاس بالماس تركيزه على قطع التمريرات بين الثلاثي الهجومي لبرشلونة، وكاد إزيكيل أراوخو يدرك التعادل لاس بالماس عقب مشاركته من مقعد البدلاء في الدقيقة 76 لكنه سدد كرة مرت بجوار القائم.

وحالف الحظ برشلونة بشكل كبير في الدقيقة 84 حيث سدد أراوخو كرة زاحفة خطيرة وسط ارتباك أمام منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.

كذلك أفلت برشلونة من صدمة في الوقت القاتل حيث كاد لاعبه توماس فيرمايلن يسكن الكرة في شباكه بالخطأ في محاولة التصدي لعرضية، لكن الكرة مرت بجوار القائم لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 2 / .1