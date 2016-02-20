قطبا الأحساء يتجاوزان الخليج والرائد بجدارة

واصل هجر صحوته في دوري جميل السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي على مضيفه الخليج 1-صفر، في حين عمق الفتح جراح ضيفه الرائد بفوزه عليه بذات النتيجة في المرحلة 17 من المسابقة.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام واصل هجر انتفاضته بتحقيق فوزه الثاني على التوالي على ضيفه الخليج بهدف نظيف.

وحقق هجر فوزه الأول في المسابقة بالرحلة السابقة، حينما حقق ثلاث نقاط ثمينة على حساب غريمه التقليدي الفتح ليرفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط بفارق نقطة عن الرائد قبل الأخير ونقطتين عن نجران صاحب المركز 12 وثلاث نقاط عن القادسية والوحدة أصحاب المراكز 10 و11، في حين بقي الخليج على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الثامن.

وسجل هدف هجر الوحيد لاعبه عبدالله الحريب عند الدقيقة 16 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء عمق الفتح جراح ضيفه الرائد بعد فوزه 1-صفر.

وسجل هدف الفتح الوحيد مهاجمه الفنزويلي خوان فاكين عند الدقيقة 57.

وارتفع رصيد الفتح الى 24 نقطة متقدماً إلى المركز السادس وبفارق نقطة عن النصر السابع، وبقي رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.