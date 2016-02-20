ملخص الأسبوع

** من طالب أو يطالب رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي (في هذا التوقيت بالذات) بالرحيل إما نصراوي مضاد للرئيس الحالي أو منتم لناد منافس لأن من يطالب برحيله إنما يبحث عن المزيد من السقوط للنصر...

** لن تقبل أي شخصية برئاسة النصر في ظل الأوضاع المالية والفنية الحالية للفريق وبالتالي من المفترض أن يستمر الرئيس الحالي ويجد الدعم للخروج من الأزمة وحين انتهاء فترته الرئاسية لكل حادث حديث..

** حتى لو رحل الأمير فيصل بن تركي (حالياً أو بعد انتهاء فترته) لا يجب أن يتنكر أحد لمجهودات الرجل ولما حققه مع النصر...

** فريق التعاون كان نجم الأسبوع الماضي...فريق يصنع متعة كرة القدم ويحقق أفضل النتائج... ما يتحقق لهذا الفريق يشكل ضغطاً كبيراً على الإدارة والجهاز الفني واللاعبين لأن جماهير التعاون ارتفع سقف طموحها كثيراً...

** لا أعلم كيف ستتعامل إدارة التعاون والجهاز الفني مع هذا الطموح المشروع لجماهير سكري القصيم...

** في تصوري إن أبرز مشكلة ستواجه إدارة التعاون تتمثل في كيفية الإبقاء على المدرب البرتغالي القدير جوميز الذي بات مطلباً لفرق سعودية وخليجية وسيكون المال وسيلة إغراء للمدرب...

** أعلم أن من استقطب جوميز قادر على استقطاب مثيله وربما أفضل منه لكن ما صنعه جوميز في الفريق قد ينهار مع قدوم مدرب جديد...

** تجدد إصابة النجم المصري الخلوق محمد عبدالشافي هل كانت في الأساس نتيجة تشخيص خاطيء من الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أم تسرع في عودة اللاعب؟؟

** رغم اجتهاد منصور الحربي إلا أن غياب (شيفو) مؤثر للغاية في أداء الأهلي هجومياً ودفاعياً وفي توقيت هام للغاية...

** مازال ناصر الشمراني يخرج عن النص كثيراً وبشكل يثير الاستغراب... آخر تصرفاته خطفه للتلفون المحمول لمشجع تعاوني..

** حتى لو كان الشمراني يرى في تصرف المشجع استفزازاً له فهناك جهاز إداري هلالي بإمكان الشمراني أن يشتكي له ويحفظ حقوقه...

** أتمنى أن تكون الأنباء (المتسربة) عن براءة النجم الكبير محمد نور من تهمة تعاطي المنشطات صحيحة...

** نجم كبير لا يستحق هذه النهاية على الإطلاق...

** جولة بعد أخرى من جولات دوري الدرجة الأولى تتضاعف أحلام وآمال فريق المجزل بالصعود لدوري عبداللطيف جميل...

** فريق يستحق الاحترام والتقدير... ليس صعباً أن يتحقق الحلم ويصعد المجزل بل ويبقى عنصراً ثابتاً في دوري جميل مثلما فعل جاره (غير البعيد) فريق الفيصلي...

** صحيح أنه من المبكر جداً الحديث عن هوية بطل دوري عبداللطيف جميل والفرق الهابطة لكن المؤشرات الحالية (تحصر) لقب الدوري بين أربعة فرق فقط (الهلال والأهلي والاتحاد والتعاون)...

** أما خطر الهبوط ففي تصوري أنه انحصر بين خمسة فرق (هجر والرائد ونجران والقادسية والوحدة)...

** لا أرى فرصة لأي تغيير حول الفرق المتنافسة على اللقب لكن الفرصة متاحة بشكل كبير لتغيير هوية ومراكز الفرق التي تصارع من أجل البقاء...

** نتيجة مباراة هجر والفتح تؤكد ذلك... الفتح أحرج المتصدر (الهلال) في الرياض بينما سقط أمام هجر.. نتيجة هذه المباراة تؤكد أن صراعات القاع ستكون مثيرة للغاية...

** ما حدث من المالي مايجا لا يمكن أن يحدث في دوري للمحترفين... ذكرني بلاعبي دوري الأحياء عندما يستبدلون ويغضبون يركبون سياراتهم ويذهبون...

** ما حدث من مايجا لا يسيء للنصر فقط بل للدوري السعودي وستتداول وكالات الأنباء العالمية صوره هارباً...

** رغم أنه لم يستلم رواتبه منذ فترة طويلة لكنني أؤمن أن الحسم من راتبه هو الحل الوحيد...

** لست مع إبعاده عن الفريق لأنني قلت في حالات مماثلة سابقة إن إبعاد المحترف المخطئ هو عقاب للفريق وليس للمحترف..

*نقلا عن الرياضية السعودية