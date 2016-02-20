هال سيتي يفرض التعادل السلبي على آرسنال بكأس الاتحاد

المصدر: لندن - د ب أ

أجبر فريق هال سيتي مضيفه أرسنال حامل اللقب على خوض مباراة إعادة في دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تعادل معه سلبيا اليوم السبت على استاد الإمارات.

وصعد فريقا واتفورد وريدينج إلى دور الثمانية بعد فوز الأول على ضيفه ليدز يونايتد /1صفر وفوز ريدينج على ضيفه وست بروميتش البيون 3 .1/

وسيطر أرسنال على مجريات اللعب في أغلب فترات اللقاء لكن لاعبي الفريق اهدروا العديد من الفرص المحققة في ظل التألق اللافت للحارس السويسري لهال سيتي ايلدين ياكوبوفيتش.

وجاءت أكثر الفرص المهدرة لفريق ارسنال عن طريق ثيو والكوت وداني ويلبيك.

ويحتل ارسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن ليستر سيتي المتصدر فيما يحل هال سيتي في صدارة دوري الدرجة الأولى.

وتنتظر ارسنال مباراة قوية امام برشلونة الاسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مواجهة مصرية خالصة بين احمد المحمدي الجناح الأيمن لهال سيتي ومحمد النني لاعب وسط ارسنال.

وفجر ريدينج المنافس بدوري الدرجة الأولى مفاجأة كبيرة واطاح بوست بروميتش صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الممتاز من دور الستة عشر بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح ريدينج في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدمه به دارين فليتشر لوست بروميتش في الدقيقة 54 ورد بثلاثة أهداف.

وتعادل بول مكشين لريدينج في الدقيقة 59 ثم أضاف مايكل هيكتور الهدف الثاني في الدقيقة 52 وتبعه جوستافو لوكاس بيازون بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وصعد واتفورد إلى دور الثمانية بعد فوزه على ضيفه ليدز يونايتد بهدف بنيران صديقة سجل لاعب الفريق الضيف سكوت وتون هدفا في شباك فريقه في الدقيقة .54

وعلى استاد الإمارات سيطر ارسنال على مجريات اللعب في أول ربع ساعة وشكل لاعبو الفريق تهديدا مستمرا على مرمى ايلدين ياكوبوفيتش حارس هال سيتي وكاد النني يحرز هدفا عبر تسديدة قوية لكن الكرة اصطدمت بجسد أحد المدافعين وخرجت إلى ضربة ركنية.

وتصدى ياكوبوفيتش لفرصة هدف محقق من داني ويلبيك الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية امسكها الحارس السويسري ببراعة.

وواصل ارسنال سيطرته بشكل شبه كامل على مجريات اللعب في أول نصف ساعة لكنه عجز عن هز الشباك بفضل التكتل الدفاعي الذي اعتمد عليه الفريق الضيف. وكاد ارسنال أن يتقدم بهدف في الدقيقة 37 بعد تعاون رائع بين ويلبيك واليكس ايوبي ولكن اليكس بروس مدافع هال سيتي تدخل في الوقت المناسب وابعد الخطر.

وطالب لاعبو ارسنال الحصول على ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول نتيجة عرقلة ويلبيك عقب التحامه بهاري ماجوير ولكن الحكم اشار باستمرار اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني تواصلت خطورة ارسنال على مرمى الفريق الضيف وكاد ثيو والكوت يتقدم بهدف ولكن ياكوبوفيتش تصدى له ببراعة.

وسدد ايوبي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مستغلا تمريرة متقنة من النني لكن الكرة مرت بجوار القائم وبعدها مباشرة تسبب القائم الأيمن لمرمى ياكوبوفيتش في حرمان جويل كامبل من هدف محقق لارسنال من ضربة حرة مباشرة.

واستمر تألق ياكوبوفيتش حيث افسد ببراعة يحسد عليها كل هجمات أصحاب الأرض ومن بينها تسديدة صاروخية من ويلبيك ابعدها الحارس بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وعلى عكس سير اللعب كاد سوني ألوكو يحرز هدفا لهال سيتي قبل اربع دقائق من نهاية المباراة بعدما تلقى تمريرة رائعة من احمد المحمدي امام المرمى مباشرة ولكن ديفيد اوسبينا حارس ارسنال تصدى له بثبات.

ورد ويلبيك بتسديدة قوية من مسافة 25 ياردة ولكن ياكوبوفيتش تألق مجددا وابعد الكرة إلى ضربة ركنية.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الاخيرة من المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحتكم الفريقان لجولة الإعادة على ملعب هال سيتي.